Franta si-a nominalizat candidatul pentru Comisie. Bucurestiul si Bruxelles-ul au convenit persoana, Budapesta alege intre 3 femei

Ursula von der Leyen asteapta in continuare noi nominalizari din partea Romaniei si Ungariei, prima fiind de principiu convenita intre Bruxelles si Bucuresti, a doua inca in analiza la Budapesta, dupa rezervele cu care a primit Bruxelles-ul nominalizarea ambasadorului Ungariei la UE.Presedintele Macron a facut aceasta noua nominalizare "in acord total cu presedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen", iar candidatului i se va acorda "acelasi portofoliu" care i-a fost propus primei persoane nominalizate, Sylvie Goulard.Trebuie precizat faptul ca nominalizarea lui Thierry Breton a fost puternic influentata de contextul politic european - prima persoana vizata pentru promovare in cadrul Comisiei Europene a fost Michel Barnier, dar incertitudinea care pluteste in continuare in jurul datei Brexit a facut imposibila aceasta nominalizare.Dupa respingerea lui Sylvie Goulard la audierile parlamentare desfasurate in octombrie la Bruxelles, Emmanuel Macron a insistat in primul rand ca Franta sa pastreze portofoliul negociat, care are in competenta Piata interna, Apararea si Digitalizarea.Thierry Breton are experienta politica - a fost ministru al Economiei, Finantelor si Industriei intre 2005 si 2007 - si a facut cariera in sectorul privat, fiind sef al unuia dintre putinii campioni digitali ai Frantei, compania Atos.Thierry Breton a fost sustinator al candidaturii lui Emmanuel Macron la alegerile din 2017 si a facut parte din delegatia care l-a insotit pe presedintele Frantei in vizita de stat la Washington, in aprilie 2018.In Franta, Thierry Breton este perceput ca politician de scoala veche, de dreapta, care si-a inceput cariera in partidul lui Jacques Chirac - RPR.Este foarte posibil ca in procesul de confirmare derulat in Parlamentul European sa-i fie indeaproape analizata cariera in afaceri.Surse apropiate negocierilor purtate de catre Ursula von der Leyen cu capitalele europene in cadrul procesului de constituire a echipei au declarat pentru Curs de Guvernare caMuresan este vicepresedinte al grupului PPE din Parlamentul European si presedinte al Delegatiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Moldova. A fost raportor din partea PPE pentru Bugetul UE 2017.Aceasta nominalizare depinde insa de instalarea in functie a Guvernului Orban, care a depus joi la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare Ursula von der Leyen a refuzat sa primeasca din partea Guvernului demis Dancila o noua nominalizare de comisar european.Ungaria parea sa isi fi rezolvat problema imediat dupa respingerea primei propuneri, Laszlo Trocsanyi, in septembrie 2019. Premierul Orban a anuntat imediat ca il sustine pe ambasadorul Ungariei la UE, Oliver Varhelyi.Discutiile purtate de Ursula von der Leyen cu Parisul si cu Bucurestiul, dar si senzatia ca portofoliul atribuit Ungariei (Relatiile cu vecinatatea UE) este oarecum nepotrivit pentru un stat cu relatii apropiate de Rusia au reprezentat cele doua obstacole in fata candidaturii lui Oliver Varhelyi, refuzata in cele din urma de Ursula von der Leyen.In primul rand, intelegerile incheiate cu Franta si Romania strica echilibrul perfect al balantei de gen a Comisiei von der Leyen. Dupa ce aceste doua state vor promova barbati in noua comisie, aceasta ar avea in componenta 16 barbati si 12 femei (11 comisari plus presedintele). In consecinta, Ungariei i se solicita sa promoveze o femeie.Citeste mai departe Franta si-a nominalizat candidatul pentru Comisie. Bucurestiul si Bruxelles-ul au convenit persoana, Budapesta alege intre 3 femei pe Curs de Guvernare