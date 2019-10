Les Echos: Instalarea Comisiei Europene ar putea suferi amanari suplimentare, in principal din cauza Romaniei

"Dubii mari" privind "legitimitatea"

Initial, noua echipa a Comisiei Europene, condusa de Ursula von der Leyen, urma sa inceapa mandatul pe 1 noiembrie, dar investirea a fost amanata din cauza respingerii de catre Parlamentul European a candidatilor propusi de Romania, Ungaria si Franta. In acest context, noua echipa ar urma sa preia atributiile pe 1 decembrie.Dar, conform unor surse UE citate de publicatia franceza Les Echos, la Bruxelles este evocata ideea unei noi amanari de o luna."Sigur ca exista necesitatea de a se derula bine procedura de aprobare de catre Parlamentul UE a noilor candidati propusi de Franta si Ungaria. Exista, de asemenea, incertitudine asupra situatiei din Marea Britanie, care, in mod logic, va trebui sa desemneze un comisar, deoarece ramane membra UE in urmatoarele saptamani. Dar, mai presus de toate, este vorba de foiletonul politic din Romania", comenteaza cotidianul Les Echos.Situatia politica din Romania ar putea afecta si echilibrul de forte politice de la Bruxelles, intrucat Romania ar putea trece de la un guvern de centru-stanga la unul de centru-dreapta, "fragilizand si mai mult laboriosul edificiu politic pe care (Ursula von der Leyen -n.red.) si-a conceput mandatul", noteaza Les Echos."Ursula von der Leyen a confundat viteza cu pripa", afirma un oficial din cadrul Comisiei Europene, citat de Les Echos.Comisia Europeana a transmis miercuri ca are "dubii mari" referitoare la "legitimitatea" noii propuneri de comisar european transmisa de Guvernul Viorica Dancila. "Sunt dubii mari privind legitimitatea nominalizarii facute de Guvernul provizoriu de la Bucuresti. Problema trebuie rezolvata de Romania, in Romania", a declarat Mina Andreeva, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene , conform site-ului Affaritaliani.it.Ursula von der Leyen, presedintele-ales al Comisiei Europene, a primit marti dupa-amiaza scrisoarea Guvernului Viorica Dancila cu noua propunere pentru postul de comisar european, a declarat un oficial UE, precizand ca sunt cunoscute disensiunile de la Bucuresti, dar ca procedura este urgenta."Presedintele-ales (al CE, Ursula von der Leyen -n.red.) a primit o scrisoare in aceasta dupa-amiaza. Intelegem ca noua propunere transmisa de actualul Guvern in exercitiu nu este, in mod evident, sustinuta de presedintele Romaniei. Tinand cont de provocarile si de oportunitatile care urmeaza, este in interesul nostru comun ca Europa sa mearga inainte fara nicio intarziere", a declarat un reprezentant al noii echipe a Comisiei Europene."Oricare va fi noul candidat roman, el sau ea trebuie sa fie acceptabil de catre presedintele-ales si trebuie sa reuseasca sa obtina sustinerea necesara in Parlamentul European. Europa trebuie sa mearga inainte", a precizat oficialul UE.Premierul in exercitiu Viorica Dancila a confirmat ca Victor Negrescu este propunerea Guvernului pentru functia de comisar european. In schimb, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca premierul demis nu are nicio legitimitate sa propuna un candidat pentru functia de comisar european. Klaus Iohannis i-a cerut Vioricai Dancila sa inceteze orice demers legat de nominalizarea unui candidat pentru aceasta pozitie Presedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca ii sustine in mod formal pe candidatii noi propusi de Franta si Ungaria pentru functiile de comisari europeni.Administratia Emmanuel Macron l-a propus pe Thierry Breton ca reprezentant in Comisia Europeana, dupa ce prima propunere a Parisului, Sylvie Goulard, a fost respinsa de Parlamentul European. La randul sau, Ungaria l-a propus pe Oliver Varhelyi dupa respingerea lui Laszlo Trocsanyi in Parlamentul UE.Guvernul Viorica Dancila il desemnase pe Dan Nica pentru postul de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb de catre Parlamentul UE. Propunerea numirii lui Dan Nica in functia de comisar UE nu a fost acceptata formal.In contextul amanarii Brexit, Marea Britanie trebuie sa nominalizeze un reprezentant in Comisia Europeana.