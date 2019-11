Noua Comisie Europeana isi incepe mandatul pe 1 decembrie si nu duce lipsa de provocari

Promisiunile

In lipsa unui comisar desemnat al Marii Britanii, noua Comisie Europeana va fi formata din 27 de comisari, cu tot cu presedinta Ursula von der Leyen, si va avea opt vicepresedinti, inclusiv Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, functie care va fi detinuta de spaniolul Josep Borrell.Vicepresedintii sunt responsabili pentru prioritatile majore ale noii Comisii Europene, iar trei dintre ei -- vor fi atat vicepresedinti responsabili pentru una dintre cele trei teme principale de pe agenda presedintelui ales, cat si comisari. Ceilalti patru vicepresedinti suntPe lista lista viitorilor comisari europeni, validata luni de Consiliul Uniunii Europene si aprobata miercuri de Parlamentul European cu o majoritate confortabila, se mai afla siPrintre promisiunile pe care le-a facut in Parlamentul European inainte de votul de confirmare din iulie sunt propunerea unui Pact ecologic european in urma aplicarii caruia Europa ar urma sa devina primul continent neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei pana in 2050, propunerea unui instrument legal privind instituirea unui salariu minim corect la nivelul UE, propunerea de masuri de transparenta privind salarizarea menite sa asigure echitatea de gen, precum si initierea unei legislatii asupra "implicatiilor umane si etice" ale inteligentei artificiale.Intr-un articol intitulat "Provocarea reala de 100 de zile a Ursulei von der Leyen", politico.eu prezinta calendarul primelor 100 de zile ale noii Comisii Europene, in care, pe langa sarcinile asumate de presedinta sa, echipa executivului comunitar va trebui sa gestioneze si numeroase alte chestiuni aflate sau nu in afara controlului sau.Desi mandatul oficial al noii Comisii incepe pe 1 decembrie, prima intalnire oficiala a Colegiului Comisarilor va avea loc pe, in care vor fi luate mai multe decizii birocratice, printre care metodele de lucru, inclusiv ordinea de succesiune in executiv, respectiv ordinea in care vicepresedintii ii vor prelua atributiile in absenta.Pese asteapta deja ca Ursula von der Leyen sa-si prezinte Pactul ecologic european sau "European Green Deal", scrie politco.eu, un pachet foarte ambitios de propuneri pentru combaterea schimbarii climatice, care se anticipeaza ca va fi piesa de rezistenta a presedintiei ei.Calendarul nu este unul sigur, dar toate semnele arata ca acesta este un termen crucial. Conferinta anuala a ONU privind combaterea schimbarii climatice va avea loc la Madrid, intre, iar von der Leyen spera ca liderii UE, care se vor aduna la Consiliul European pe 12 decembrie, se vor pune de acord asupra obiectivului de neutralitate din punctul de vedere al impactului asupra climei pana in 2050. Multi militanti ai cauzei sustin ca sunt necesare obiective si mai ambitioase, dar liderii UE nu au adoptat nici macar obiectivul referitor la 2050 la summitul din luna iunie din cauza opozitiei unor tari din Europa Centrala si de Est.Iar a doua zi, la Consiliul European, se asteapta o discutie tensionata privind noul Cadru Financiar Multianual, care se va aplica pe o perioada de sapte ani incepand cu 1 ianuarie 2021. Ursula von der Leyen si echipa ei vor depune eforturi pentru a schimba gandirea liderilor statelor membre pentru a face loc prioritatilor ei politice, care nu au fost luate in considerare cand Comisia Europeana si-a prezentat propunerea ei initiala de buget, in mai 2018.Politici ambitioase precum pactul ecologic european necesita o crestere cu 30% a alocarilor UE pentru ajutor extern de pilda, iar tarile UE care poarta povara cea mai grea a bugetului nu sunt de acord cu noi cresteri, mai ales in contextul in care Brexit-ul va lasa o gaura in buget care ar putea necesita alocari suplimentare doar pentru acoperirea programelor existente. Insa fara resurse financiare, multe dintre propunerile noii Comisii nu vor ajunge prea departe, comenteaza politico.eu.Inainte de a ridica o cupa de sampanie de Anul Nou, Comisia von der Leyen, impreuna cu expertii nationali in securitate cibernetica, trebuie sa finalizeze o lista de masuri pe care tarile le pot lua pentru a reduce riscurile asupra retelelor 5G.Comisia lui Jean-Claude a lansat o mare revizuire a regulilor de securitate pentru retelele 5G, in contextul presiunilor din partea omologilor americani care vor ca Europa sa inceteze sa achizitioneze echipamente de la liderul de piata chinez Huawei.Obtinerea unui consens pana la sfarsitul anului asupra asa-numitului "5G security toolbox" nu va fi usor. Printre ideile propuse sunt recomandari de a institui o evaluare de securitate nationala asupra acordurilor din domeniul telecomunicatiilor si de a implementa conditii stricte, la nivelul UE, pentru companii precum Huawei., ziua a 62-a dintre primele o suta ale mandatului ei, ar putea fi ziua Brexitului sau a unei noi amanari. In functie de evolutiile din Marea Britanie, Ursula von der Leyen si echipa ei ar putea incepe in sfarsit negocierile privind un acord comercial cu Londra, daca nu cumva liderii UE vor fi acceptat o noua amanare.ar urma sa fie pentru noua Comisie una a activitatilor dedicate sectoarelor digital si tehnologic. Eforturile de a contura o legislatie asupra inteligentei artificiale vor fi conduse de vicepresedintele executiv Margrethe Vestager.Von der Leyen a promis personal legislatie privind inteligenta artificiala in primele 100 de zile, despre care atat ea, cat si Vestager au spus ca este necesara pentru a se asigura ca tehnologiile sunt utilizate etic.Dar exista un lobby intens de la Bruxelles si pana la Berlin, multi avertizand impotriva "grabei de a reglementa". Unii lideri, precum cancelarul german Angela Merkel vad reglementarea inteligentei artificiale drept parte a efortului UE de a impune ritmul in materie de protectie a cetatenilor de riscurile avansului tehnologic, cum a procedat blocul comunitar in cazul Regulamentului general de protectie a datelor.Insa Margrethe Vestager ar putea fi pusa in situatia de a intra in conflict cu Thierry Breton, comisarul francez responsabil pentru piata unica. Breton, care a fost CEO al firmei Atos din domeniul tehnologiei, a dat de inteles ca nu este de acord cu reglementari rapide in domeniu.Dupa, se anticipeaza ca noua CE va prezenta un pachet de primavara privind clima, care sa transforme mai multe propuneri cruciale in legi europene. Asta ar putea include o lege care sa angajeze asupra neutralitatii continentului pana in 2050 din punctul de vedere al impactului asupra climei, dar si o aducere la zi a obiectivelor pentru 2030, un proces de consultare asupra pactului ecologic european si prezentarea unui cadru privind strategia de combatere a schimbarii climatice. In esenta, ideile care ar urma sa fie prezentate in decembrie ar trebui sa prinda contur, dand startul bataliei privind ceea ce ar trebui sa faca tarile si care va fi costul.Insa chiar daca va reusi sa-si respecte angajamentele pentru primele 100 de zile, reusind sa mobilizeze majoritati in Parlamentul European foarte divizat si sa depaseasca diviziunile si tensiunile intre capitalele europene, si chiar sa treaca peste capcana Brexit-ului si pericolele sale, noua sefa a executivului comunitar tot va mai avea in fata 94% din mandat si o sumedenie de probleme.Printre acestea, relatia UE cu China, in contextul in care in primavara este programat un summit la Beijing, sau dezacordul privind declansarea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, pe care UE spera sa le rezolve inainte de summitul din mai dedicat Balcanilor de Vest, mai scrie politico.eu.