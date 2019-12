Noua sefa a CE a inceput sambata prima vizita oficiala in afara UE: De ce a ales Africa si ce mesaje a transmis

Africa, mai mult decat un vecin pentru UE

Cooperare si piedici

Ziare.

com

UE este principalul partener comercial al Africii si prima sa sursa de investitii si de ajutor in dezvoltare.Ursula von der Leyen, care si-a preluat noua functie de la 1 decembrie, a sosit sambata dimineata la Addis Abeba. Ea s-a deplasat imediat la cartierul general al(UA) pentru a se intalni acolo cu presedintele Comisiei UA, Moussa Faki Mahamat, asigurand Africa de ferma sustinere a Uniunii Europene, informeaza AFP."Sper ca prezenta mea la Uniunea Africana (UA) va putea trimite un puternic mesaj politic deoarece continentul african si Uniunea Africana conteaza pentru Uniunea Europeana si Comisia Europeana ", a declarat Von der Leyen, dupa intalnirea cu presedintele comisiei UA, ciadianul Moussa Faki Mahamat."Pentru noi, pentru Uniunea Europeana, sunteti mai mult decat un vecin", a adaugat fostul ministru german al apararii, in finalul intalnirii de la sediul UA."Dumneavoastra aici, pe continentul african, intelegeti mai bine decat oricine schimbarea climatica", a declarat ea.Cei doi lideri au evocat probleme legate de. "Nu sunt aici pentru a prezenta un mare plan pentru Africa. Sunt aici inainte de toate pentru a asculta", a subliniat totusi Von der Leyen."Cinstit vorbind, eu nu am toate raspunsurile la aceste provocari, dar sunt convinsa ca impreuna putem gasi raspunsurile", a adaugat ea, in timp ce Faki invita la o mobilizare internationala crescuta pentru a contra amenintarile la adresa securitatii, in special terorismul.. Cei doi oficiali au in programul discutiilor sprijinul pe care il poate acorda UE Etiopiei, care se pregateste de alegeri generale in mai 2020.Dupa intalnirile sale cu Faki si Abiy,UE si UA au intampinat dificultati in ultimii ani in limitarea numarului migrantilor africani care s-au indreptat spre Europa, utilizand periculoase rute maritime., in cel mai grav naufragiu din 2019 pe ruta migratiilor de pe coasta Atlanticului.Liderii europeni si africani sunt hotarati sa gaseasca solutii cauzelor profunde ale imigratiei, precum saracia.UE a acordat intotdeauna un sprijin fervent operatiunilor de pace si de securitate initiate de UA.Cu toate acestea, Europa a informat ca doreste sa sisteze plata salariilor pentru trupele africane in unele locuri precum Somalia, unde UE este principalul partener financiar al fortei UE pe teren, Amisom.UA, la randul sau, reuseste sa obtina cu greu de la statele membre varsarea unei taxe de 0,2% la importuri destinata sa permita asigurarea independentei sale financiare, o initiativa sustinuta inca de UE.