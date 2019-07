Ursula von der Leyen, o alegere buna in vremuri grele

Feminista, sociala si ecologista

Cu siguranta a doua optiune

Ziare.

com

Exista si in epoca Internetului, in care tocmai traim, si momente in care cuvantul vorbit conteaza cel mai mult. A dovedit-o marti Ursula von der Leyen in Parlamentul European de la Strasbourg. Chiar daca in legislativ arta retoricii ar trebui sa fie la cel mai inalt nivel, de multe ori deciziile se iau inainte ca un singur cuvant din vreun discurs sa fie rostit.De data aceasta a fost altfel: a fost o zi in care totul era posibil pentru candidata germana.Ea a fost nevoita sa demonstreze ca se poate descurca pe marea si uneori dificila scena a Parlamentului European. A trebuit sa-i castige pe sceptici de partea sa, sa isi consolideze sprijinul in tabara celor care deja o sustineau, oponentilor sa le ia apa de la moara. Si simultan sa creeze un moment european.Ursula von der Leyen a reusit toate acestea, chiar daca la final s-a impus printr-o majoritate foarte subtire, de doar noua voturi. Feminista convinsa, ea s-a prezentat mai sociala si mai ecologista decat a fost pe placul multora din grupul ei conservator.Ea a jucat cartea feminista cu maxima incredere si suveranitate. Poate ca a fost o idee foarte buna sa isi tina discursul in trei limbi. In franceza, pentru sentimentul unei UE cu elan nou si implicare civica resuscitata; in engleza pentru date concrete si solicitari - de exemplu, pentru impozitarea mai aspra a noilor giganti economici si pentru o egalitate reala intre sexe; in germana pentru impactul emotional, pentru politiciana nascuta la Bruxelles, amanunt biografic care aproape o predispune pentru cariera ei europeana care tocmai incepe.Nu este niciun secret ca doamna von der Leyen a fost doar a doua optiune pentru postul de presedinte al Comisiei Europene. Ea a inteles ca trebuie sa lupte impotriva acestui dezavantaj cu iscusinta, deschidere fata de lume si o punere in scena perfecta. Ar fi putut pierde totul.Dar i-a surprins pe multi si a transformat dezavantajul in avantaj. A raspuns fara probleme provocarilor euroscepticilor si celor care doresc sa paraseasca UE. Acest curs trebuie urmat mai departe clar si consecvent, flancul drept trebuie inchis.Acest lucru nu garanteaza ca mandatul ei in fruntea UE va fi unul de succes, dar a fost un start reusit si o zi buna pentru Parlamentul European, care chiar a avut puterea de a decide in cazul lui von der Leyen.Principalii perdanti ai votului de marti din legislativul comunitar sunt europarlamentarii social-democrati germani. Dupa ce s-au autoproclamat loiali sistemului candidatului de varf, ei au tinut pana la sfarsit aceasta pozitie. Nu mai conteaza ca nu s-a gasit o majoritate pentru niciunul din candidatii de varf ai vreunui grup parlamentar.Nici ca UE ar fi cazut intr-o criza serioasa daca von der Leyen ar fi fost respinsa.Parlamentul a vorbit si a dovedit la final, prin decizia majoritatii, ca politica ramane arta posibilului.