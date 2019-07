LIVE VIDEO Parlamentul European voteaza azi numirea Ursulei von der Leyen la sefia CE

Ziare.

In prezent ministru german al Apararii si o apropiata a cancelarului Angela Merkel, ea are nevoie de o majoritate simpla la votul din Parlamentul European, adica cel putin 374 de voturi, pentru a deveni sefa Comisiei Europene.Pana acum, PPE si a afirmat clar sustinerea, in vreme de Renew Europe si socialistii europeni au conditionat sustinerea la vot, punandu-i cateva conditii.Daca Ursula von der Leyen nu va votata presedinte la CE, atunci se reiau negocierile in Consiliul European pentru propunerea unui nou candidat.Conform Politico , candidatul german pentru presedintia Comisiei va sustine un discurs in PE, la ora locala 09:00 (10:00 - ora Romaniei).Votul este programat sa inceapa la ora locala 18:00 (19:00 - ora Romaniei), rezultatele fiind asteptate in jurul orei 19:30 (20:30 - ora Romaniei).Von der Leyen poate conta pe grupul popularilor europeni din care face parte, in timp ce socialistii europeni si noul grup centrist-liberal i-au transmis fiecare ca votul lor depinde de acceptarea unor solicitari.In consecinta, majoritatea de care are nevoie va fi greu de obtinut in lipsa sprijinului din partea socialistilor si liberal-centristilor, mai ales ca grupul Verzilor a anuntat ca nu o sustine.De asemenea, unii eurodeputati ar putea ignora indicatia de vot data de grupul lor politic, fiind nemultumiti ca liderii europeni nu au tinut cont de sistemul "capilor de lista" (Spitzenkandidat), prin care presedinte al Comisiei ar fi trebuit sa devina unul din capii de lista ai marilor familii politice reprezentate in Parlamentul European.Ursula von der Leyen le-a transmis luni deputatilor europeni socialisti si liberal-centristi scrisori in care promite ca, daca o vor valida in functia de presedinte al Comisiei Europene, ea va propune salarii minime garantate pentru toti lucratorii europeni.In plus, promite o schema de asistenta pentru somaj, reformarea politicii de azil pentru migranti in sensul impartirii poverii intre statele UE, revizuirea modului in care este monitorizata respectarea statului de drept in tarile UE, precum si sustinerea reducerii emisiilor de carbon cu 55% pana in anul 2030, relateaza agentiile Reuters si dpa.In scrisorile transmise celor doua grupuri politice, Ursula von der Leyen se mai declara pentru a se acorda Parlamentului European dreptul de initiativa legislativa. In prezent, doar Comisia Europeana are dreptul sa propuna legi aplicabile la nivelul UE.Cat despre Brexit, ea s-a aratat dispusa sa ofere Regatului Unit mai mult timp pentru negocierea retragerii din UE.De altfel, Ursula von der Leyen s-a prezentat saptamana trecuta in fata eurodeputatilor din principalele familii politice, promitandu-le ca printre prioritatile sale la sefia executivului comunitar vor fi statul de drept, migratia, competitivitatea si combaterea schimbarilor climatice.