Politico: Europa sta dupa Romania! Ursula von der Leyen are nevoie urgent de o nominalizare de la Bucuresti, dar nu are cine s-o faca

Intr-un moment total nepotrivit pentru von der Leyen, guvernul roman s-a prabusit in aceasta luna, dupa ce premierul social-democrat Viorica Dancila a pierdut un vot de incredere in Parlament. Fara Guvern, nu exista nimeni care sa desemneze un comisar european. Aceasta este o problema pentru von der Leyen, deoarece alegerea initiala a Bucurestiului a fost respinsa de Parlamentul European si a doua nu a fost acceptata in mod oficial, comenteaza Politico , intr-un amplu articol intitulat "".Romania nu este singura provocare pentru von der Leyen: candidatii din Ungaria si Franta au fost, de asemenea, respinsi, iar inlocuitorii lor trebuie sa treaca prin procesul de confirmare in PE. Apoi, exista Marea Britanie, despre care s-a spus ca trebuie sa faca o nominalizare daca vrea o amanare a Brexit-ului, explica sursa citat situatia complicata in care se regaseste presedintele ales al Comisiei Europene.Dar Romania este singura tara fara guvern. Parlamentul va vota unul abia pe 4 noiembrie , iar rezultatul este incert.In cel mai bun caz pentru von der Leyen, un guvern minoritar al Partidului National Liberal (PNL) va primi sprijinul unei majoritati de parlamentari. Daca acest lucru se va intampla si noul Executiv va propune un nume in cursul saptamanii viitoare, vor ramane trei saptamani pentru ca intregul proces sa fie finalizat si noua Comisie sa poata incepe sa functioneze la 1 decembrie, data cea mai timpurie agreata de eurodeputati.Insa"Suntem gata sa avansam [in privinta nominalizarii] imediat ce va fi investit guvernul", a declarat Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, care face parte din Partidul Popular European, la fel ca von der Leyen.Dar daca guvernul PNL nu trece de Parlament, nu se stie."Pana nu se da votul de confirmare [pentru intreaga Comisie], nu vom sti cand va incepe sa functioneze noua Comisie, dar varianta de lucru la acest moment este data de 1 decembrie", a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al CE.Andreeva a spus ca von der Leyen a facut presiuni pentru ca lucrurile sa se miste rapid. "Este urgent si ea se asteapta ca, odata ce va exista un guvern in functie in Romania, sa trimita un candidat cat mai repede posibil, iar ea se afla in legatura cu omologii sai din Romania pe acest subiect", a spus Andreeva.In Bucuresti nu exista insa prea multe urgente.Ludovic Orban, liderul PNL caruia i s-a atribuit formarea unui nou Executiv, a incercat sa urgenteze data votarii guvernului, dar a fost impiedicat de social-democratii (PSD) lui Dancila, care detin inca cel mai mare numar de posturi in Parlament, explica Politico situatia de la Bucuresti.Orban se apropie de numarul de voturi de care are nevoie pentru a deveni prim-ministru, dar inca nu le are. Danca, purtatorul de cuvant al partidului, a spus ca PNL si-a asigurat deja voturile a 225 de parlamentari. Insa are nevoie de 233.Un rol cheie il joaca insa PSD, care a amenintat sa boicoteze votul, ceea ce va prelungi asteptarea.Si Pro Romania, un mic partid de centru-stanga fondat de fostul premier al PSD, Victor Ponta, are in vedere boicotarea votului. Ponta a declarat, pentru Politico, ca partidul va lua o decizie dupa audierile ministrilor propusi in Cabinetul Orban, care au loc marti si miercuri in Parlament Un lucru este cert: Pro Romania nu va vota pentru Guvernul Orban.Ponta a solicitat ca un social-democrat sa fie numit comisar, insa Orban a refuzat, a precizat fostul premier pentru sursa citata.Ponta "a incercat sa-i explice" lui Orban ca inlocuirea Rovanei Plumb - candidatul de centru-stanga care a fost respins de eurodeputati pe motive de integritate - cu un conservator ar deranja "echilibrul" de la Bruxelles."Cred ca este complicat pentru structura Comisiei Europene sa inlocuiasca un comisar socialist cu unul din PPE", sustine Ponta.Daca guvernul PNL va primi sprijinul Parlamentului saptamana viitoare, Orban este de asteptat sa nominalizeze un coleg liberal, iar doi eurodeputati sunt considerati favoriti: Siegfried Muresan si Adina Valean.Muresan, in varsta de 38 de ani, este europarlamentar din 2014 si vicepresedinte al grupului PPE. El a fost membru al Partidului Miscarea Populara condus de fostul presedinte Traian Basescu si a aparut des in campanie alaturi de Orban si actualul presedinte Klaus Iohannis, sustinut de PNL. Muresan a declarat pentru Politico ca nu doreste sa comenteze o eventuala nominalizare.Adina Valean, in varsta de 51 de ani, este membra a Parlamentului European de cand Romania a aderat la UE in 2007 si conduce acum Comisia pentru industrie, cercetare si energie.Intrebata daca a fost abordata cu privire la postul de comisar, Valean a declarat pentru Politico ca nu doreste sa comenteze, dar totusi a spus ca "Sa ai ocazia la un moemnt dat sa lucrezi direct la dezvoltarea legislatiei pentru Uniunea Europeana - este o tinta de cariera, de ce nu?".Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a sustinut ca niciun nume nu a fost discutat oficial.Daca Guvernul Orban nu este confirmat saptamana viitoare, "nimeni nu stie acum care este solutia", a spus si Ponta.Dancila, care este inca premier, dar in modul de avarie, si Iohannis ar trebui sa cada de acord pe un candidat. Nu va fi usor, deoarece ambii sunt rivali la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie."Nimeni nu este capabil sa depaseasca interesele proprii legate de alegerile prezidentiale", a subliniat Ponta, citat la finalul articolului.