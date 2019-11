Socialistii din PE nu l-ar vrea pe Siegfried Muresan comisar european. O avertizeaza pe Ursula von der Leyen sa accepte doar o femeie

Ziare.

Europarlamentarul Iratxe Garcia (Spania), liderul grupului S&D din PE, a lansat avertismentul in cadrul unei intalniri cu presedintele-ales al Comisiei Europene, desfasurata marti, potrivit Politico Noua Comisie Europeana trebuia sa fie investita la 1 noiembrie, insa preluarea mandatului va fi amanata cu cel putin o luna, dupa ce Parlamentul European a respins comisarii propusi de Franta, Ungaria si Romania.Franta si Ungaria au facut demult noile propuneri, Romania fiind codasa. Totusi, conform unor surse liberale consultate de, Guvernul Orban ii va propune Ursulei von der Leyen chiar astazi doua nume pentru portofoliul de comisar european.Sefa CE tine la principiul echilibrului de gen si a promis ca va forma un Colegiu de Comisari echilibrat din acest punct de vedere, astfel ca Guvernul de la Bucuresti trebuie sa propuna o femeie pentru functie.Situatia actuala: 15 barbati si 11 femei, dupa ce Parlamentul a respins trei propuneri, inclusiv doua femei, Rovana Plumb (Romania) si Sylvie Goulard din Franta.Presedintele francez, Emmanuel Macron, a desemnat un barbat, Thierry Breton, pentru a o inlocui pe Goulard.Sursa citata mai noteaza ca "frustrarea S&D in ce priveste numarul scazut de femei din noua Comisie este agravata de faptul ca PSD a pierdut scaunul de comisar roman in detrimentul Partidului Popular European de centru-dreapta (PPE, din care face parte si PNL), dupa ce guvernul social-democrat de la Bucuresti s-a prabusit".Surse politice si europene coroborate au confirmat pentruca premierul Ludovic Orban nu va inainta o singura nominalizare, ci doua : Siegfried Muresan si Adina Valean, ambii europarlamentari liberali, facand parte din grupul PPE din Parlamentul European.Nu a fost luata in discutie o schimbare de portofoliu, asa cum aparuse informatia, Romaniei fiindu-i alocate Transporturile.Propunerile vor fi facute in cursul zilei de miercuri, cand Ludovic Orban urmeaza sa aiba o convorbire cu von der Leyen.Sursele europene spun ca presedintele ales al CE ar prefera in continuare ca propunerea din partea Bucurestiului sa fie o femeie, pentru a nu dezechilibra si mai tare raportul de gen, dupa ce Franta a trimis un comisar barbat.