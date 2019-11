"Team Ursula" la start. Trei clase de comisari: 3 + 8 + 15

Trei clase de comisari: 3 + 8 + 15

Feminina, dar fara egalitate numerica

Nu a fost un inceput usor pentru echipa de comisari a Ursulei von der Leyen: Parlamentul European a respins, dupa audieri, candidatele din Franta si Romania si candidatul Ungariei. Aceste tari au fost nevoite sa nominalizeze alte persoane pentru executivul comunitar.Suparat de aceasta evolutie a fost mai ales presedintele francez Emmanuel Macron, care a acuzat-o personal pentru situatie pe noua sefa a Comisiei, Ursula von der Leyen.Tensiuni mari deci de la bun inceput si o amanare de patru saptamani a investirii noii echipe, care isi va incepe munca la 1 decembrie, fata de 1 noiembrie cum era planificat.Pana in urma cu cateva zile au existat de asemenea neclaritati de ordin juridic, dupa ce Marea Britanie a refuzat sa nominalizeze un candidat pentru functia de comisar european , avand in vedere Brexit-ul planificat pentru 31 ianuarie.Juristii de la Bruxelles au conchis ca echipa condusa de Ursula von der Leyen poate incepe munca si in formula cu 26 de comisari, fara un reprezentant al Regatului Unit.Diplomatii europeni spun ca nu exista oricum un precedent, Brexit-ul fiind pentru toata lumea o evolutie complet noua in istoria UE. Comisia a demarat, totusi, o procedura de infringement impotriva Londrei, cazul urmand sa ajunga probabil la Curtea Europeana de Justitie.Daca britanicii nu vor parasi Uniunea nici la sfarsitul lui ianuarie 2020, ei pot trimite oricand un comisar la Bruxelles, pentru care Ursula von der Leyen va gasi un resort potrivit.Pentru impartirea sarcinilor in noua CE, "Team Ursula" a venit cu un model complex. Trebuie tinut cont de interesele tuturor: tari mari si mici, bogate si mai sarace, nordice si estice.S-a reusit un spagat care pare sa ii multumeasca pe toti. Ursula von der Leyen s-a aratat convinsa de acest lucru la prezentarea conceptului ei, in septembrie. Ea va avea trei vicepresedinti cu rol de "lideri executivi": printre ei, Frans Timmermans (Olanda) si Margrethe Vestager (Danemarca), doi politicieni europeni experimentati, care si-ar fi dorit fiecare in parte sa obtina presedintia Comisiei.In plus, mai sunt prevazute alte cinci posturi de vicepresedinti, care vor supraveghea activitatea celorlalti comisari si a domeniilor lor.Comisara greaca Margaritis Schinas, pana acum purtatoare de cuvant a Comisiei, va conduce portofoliul "Sprijinirea stilului de viata european", din care fac parte resorturi ca Educatia, Munca si Migratia. Doamna von der Leyen a fost nevoita sa schimbe prima denumire a acestui domeniu extins, numit initial "Protectia stilului de viata european", dupa proteste vehemente din partea eurodeputatilor. Prima denumire ar fi fost prea "populista de dreapta" si nepotrivita, cred eurodeputatii de stanga.Frans Timmermans se va ocupa de un asa-numit "contract verde" pentru UE, adica cu resorturile Protectia climei, Protectia mediului si Politica energetica. Acesta va fi unul din domeniile-cheie ale noii Comisii.Ursula von der Leyen a anuntat ca va veni cu o legislatie ampla de protectia climei deja in primele 100 de zile de mandat.Noul "ministru de Externe" al UE va fi spaniolul Josep Borrell. El are sarcina principala de a extinde capacitatile militare ale UE, de creare a asa-numitei Uniuni de Aparare. In subordinea sa vor fi comisarul european pentru Extindere si Vecinatate Oliver Varhelyi (Ungaria) si comisara pentru Parteneriate internationale Jutta Urpilainen (Finlanda).Varhelyi este insarcinat cu demararea cat mai rapida a negocierilor de aderare cu statele din Balcanii de Vest. Franta blocheaza insa pe moment aceste negocieri, cu sprijinul Olandei si Danemarcei. Urpilainen are sarcina de a extinde colaborarea cu tarile africane, cu scopul de a reduce migratia africana spre Europa.Vicepresedintii si cei 15 comisari normali vor face parte cu schimbul din diferite proiecte si grupuri de lucru, in functie de temele prioritare. Von der Leyen a scris in comunicarile pentru cei 26 de comisari ca activitatea echipei sale europene trebuie sa se defasoare colegial, transparent si rapid.Aspectele de politica externa din activitatea Comisiei ar urma sa fie scoase in evidenta. "Aceasta va fi o comisie geopolitica", a declarat von der Leyen.Ursula von der Leyen nu si-a tinut o prima promisiune. Noua Comisie nu va avea un numar egal de femei si barbati in componenta sa. La bord se afla 12 femei si 15 barbati. Este totusi cea mai feminina Comisie Europeana de pana acum. In plus, von der Leyen este prima femeie care conduce executivul comunitar.Din noua Comisie face parte si cel mai tanar comisar de pana acum: lituanianul Virginius Sinkevicius a implinit de curand 29 de ani si a fost anterior ministru al Economiei in tara sa. Sinkevicius va fi responsabil de Oceane, Pescuit si Mediu, domenii considerate importante in urmatorii cinci ani.Si Ursula von der Leyen, cunoscuta pentru programul sau lung de lucru, va bate un record: ea va inregistra probabil cele mai reduse costuri de cazare si protectie dintre toti comisarii europeni. La fel cum a facut si cand era ministru al Apararii in Germania, ea va innopta in biroul ei, nu la hotel sau la o locuinta de serviciu.Ea are la dispozitie la Bruxelles pe langa camera de lucru si o garsoniera de 25 de metri patrati, in care a fost instalat rapid un dus. Scad astfel drastic si costurile cu paza personala, dupa cum a aratat purtatorul de cuvant al doamnei von der Leyen. Cladirea care gazduieste Comisia, in care von der Leyen va urma sa si locuiasca, este pazita oricum in permanenta.In weekend, von der Leyen va face ceea ce fac si alti numerosi functionari europeni: va face naveta catre casa, la sotul ei Heiko, la domiciliul lor din Burgdorf-Beinhorn, langa Hanovra.