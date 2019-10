Ursula von der Leyen a primit noua propunere a Romaniei pentru functia de comisar european

Comisia Europeana sta dupa Romania

Amintim ca premierul demis Viorica Dancila a anuntat, marti, ca Victor Negrescu este noua propunere a Executivului pentru functia de comisar european "Presedintele-ales (al Comisiei Europene - n.red.) a primit o scrisoare in aceasta dupa-amiaza. Intelegem ca noua propunere facuta de Guvernul interimar nu este sustinuta, evident, de presedintele Romaniei.Avand in vedere provocarile si oportunitatile viitoare, este in interesul nostru comun ca Europa sa mearga inainte fara nicio intarziere. Indiferent cine va fi candidatul Romaniei, el sau ea ar trebuie sa fie acceptabil/a pentru presedintele-ales si ar trebui sa obtina sprijinul Parlamentului European. Europa trebuie sa mearga inainte", a declarat un purtator de cuvant din echipa de tranzitie a presedintelui-ales al CE pentruPresedintele Klaus Iohannis a reactionat rapid dupa ce Viorica Dancila a anuntat ca noua propunere de comisar european din partea Romaniei este Victor Negrescu. Seful statului a transmis ca Dancila nu are legitimitatea pentru a face o astfel de propunere, fiind demisa prin motiune de cenzura."Premierul demis, Viorica Dancila, nu are nicio legitimitate de a propune un candidat din partea Romaniei pentru pozitia de comisar european.Premierul demis, doamna Viorica Dancila, refuza sa inteleaga ca odata cu pierderea calitatii de prim-ministru a pierdut si orice legitimitate de a mai face vreo propunere pentru pozitia de comisar european, care ii revine Romaniei", a transmis Iohannis, intr-un comunicat de presa remisIn replica, Dancila l-a acuzat pe Iohannis ca "saboteaza" Romania.Mandatul actualei Comisii Europene, condusa de Jean-Claude Juncker, este programat sa se incheie pe data de de 31 octombrie, insa este probabil sa fie prelungit cu cel putin o luna pentru noua Comisie Europeana este incompleta, dupa ce comisarii propusi de Franta, Ungaria si Romania au fost respinsi de Parlamentul European.Insa instabilitatea politica de la Bucuresti ar putea impinge debutul Comisiei von der Leyen pana in 2020."Pana nu se da votul de confirmare [pentru intreaga Comisie], nu vom sti cand va incepe sa functioneze noua Comisie, dar varianta de lucru la acest moment este data de 1 decembrie", a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al CE.Andreeva a spus ca von der Leyen a facut presiuni pentru ca lucrurile sa se miste rapid. "Este urgent si ea se asteapta ca, odata ce va exista un guvern in functie in Romania, sa trimita un candidat cat mai repede posibil, iar ea se afla in legatura cu omologii sai din Romania pe acest subiect", a spus Andreeva.