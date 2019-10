Ursula von der Leyen i-a acceptat pe noii candidati ai Frantei si Ungariei pentru Comisia Europeana

Ziare.

Nemtoaica Von der Leyen impreuna cu echipa sa de comisari urma sa preia la 1 noiembrie stafeta de la Comisia condusa de predecesorul sau in functie Jean-Claude Juncker, dar trei dintre candidati - cei nominalizati de Romania, Ungaria si Franta - au fost respinsi de Parlamentul European.Von der Leyen a propus, marti, statelor membre din UE sa-i aprobe pe candidatii francez Thierry Breton si ungar Oliver Varhelyo, actualul ambasador al Ungariei la UE, pe care i-a audiat cu o seara in urma, a indicat purtatorul sau de cuvant, Jens Flosdorff, citat de dpa.Nominalizarea candidatului Romaniei intarzie din cauza unei crize guvernamentale, noteaza dpa. Guvernul interimar de la Bucuresti a fost invitat sa prezinte un nou candidat cat mai rapid posibil, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui-ales al Comisiei Europene.Francezul Thierry Breton, seful gigantului tehnologic Atos, este astfel pe punctul de a prelua influentul portofoliu pentru piata interna, dar au aparut intrebari despre posibile conflicte de interese in cazul sau.Breton, fost ministru francez al Economiei, a prezentat "propuneri ambitioase" pentru a solutiona astfel de preocupari, a indicat marti Jens Flosdorff.El a fost nominalizat dupa ce candidatura precedenta a Frantei in persoana fostei deputate europene Sylvie Goulard a fost respinsa, din cauza unei anchete antifrauda in curs de desfasurare la UE si a activitatii de consultanta profitabila in timp ce era eurodeputat. Aceasta decizie a suscitat indignarea presedintelui francez Emmanuel Macron.Von der Leyen si-ar putea prelua oficial functia la 1 decembrie, daca Parlamentul European aproba intreaga componenta a echipei sale de comisari la timp, dar mai sunt inca multe obstacole de depasit, noteaza dpa.Intre timp, la Bucuresti, Viorica Dancila a anuntat ca l-a propus pe Victor Negrescu drept comisar european , insa presedintele Klaus Iohannis a reactionat neobisnuit de rapid si a acuzat-o ca fiind sefa unui guvern demis nu are legimitate sa mai faca vreo propunere Bruxelles-ului.