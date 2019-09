Ursula von der Leyen isi prezinta martea viitoare noua echipa la CE: A primit propuneri de comisari de la toate statele membre

Heureuse d'avoir recu des candidats de tous les Etats membres. J'ai hate de former mon equipe. Presentation du College mardi. pic.twitter.com/HCsMeursMV - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2019

Intr-un mesaj publicat pe Twitter, Ursula von der Leyen s-a declarat "bucuroasa de a-i fi primit pe candidatii tuturor statelor membre ale UE", dupa nominalizarea de catre autoritatile italiene a lui Paolo Gentiloni pentru un post in noul executiv european.Italia era singura dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene care nu propusese inca un candidat, conform Agerpres.Iata si mesajul Ursulei von der Leyen:Precizam ca premierul Dancila nu a anuntat oficial pana acum numele persoanei pe care Guvernul Romaniei o sustine pentru functia de comisar european. Totusi, au aparut informatii pe surse potrivit carora Romania i-a propus pe Rovana Plumb si Dan Nica, dar aceste propuneri nu ar fi agreate de noul presedinte al CE.Intrebata, joi, despre respingerea propunerilor pentru comisar european, premierul Dancila a replicat: "Nu am vazut nimic oficial, doar dorinta unora de a avea comisarii respinsi, pentru care avantajele politice sunt mai importante decat imaginea Romaniei. Si eu am fost europarlamentar si am sustinut inclusiv candidatura lui Ciolos pentru ca era reprezentant al Romaniei".Discutii informale intre Viorica Dancila si Ursula von der Leyen au avut loc in ultimele doua saptamani, dar fara finalitate, si toate informatiile obtinute pe surse de jurnalisti arata ca propunerile avansate de Bucuresti - Rovana Plumb si Dan Nica, ambii din PSD - nu sunt agreate de noul presedinte al Comisiei Europene si nici pe placul majoritatii europarlamentarilor, care vor fi chemati sa se pronunte prin vot in plen.Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat in 20 august la Bruxelles, cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe tema comisarului european propus de Romania si a portofoliului pe care acesta l-ar putea primi.Premierul Viorica Dancila a condamnat in repetate randuri criticile fata de propunerile de comisar european pe care le-a trimis la Bruxelles. Ea a spus insa ca, daca cele doua propuneri de comisar european nu sunt bune, Guvernul va veni cu altele.Viorica Dancila a precizat ca l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis inainte de a trimite cele doua nominalizari la Bruxelles.