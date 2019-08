Ursula von der Leyen le va propune statelor UE un nou pact privind migratia

Ziare.

"Doresc sa propun un nou pact in materie de imigratie si azil. Avem nevoie de o noua solutie", a declarat Von der Leyen la conferinta de presa ulterioara intrevederii cu premierul italian Giuseppe Conte, informeaza agentia EFE.Ea a mentionat ca obiectivul sau este ca blocul comunitar sa ajunga la un acord eficient si uman, care sa implice repartizarea intre statele UE a sarcinii careia acum trebuie sa-i faca fata tarile cele mai expuse din punct de vedere geografic fluxurilor migratorii, precum Italia, Spania sau Grecia . "Este esentiala garantarea solidaritatii, dar aceasta nu este niciodata unilaterala", a indicat Ursula von der Leyen, care va prelua pe 1 noiembrie presedintia Comisiei Europene.La randul sau, premierul Giuseppe Conte a cerut revizuirea regulamentului Dublin (ce reglementeaza solutionarea cererilor de azil in UE), astfel incat toate statele UE sa primeasca migrantii ce debarca pe coastele Europei.Intrucat navele diferitelor ONG continua pe Mediterana in apropierea Libiei operatiunile de preluare a migrantilor care doresc sa ajunga in Europa, Italia si Malta si-au inchis porturile pentru aceste nave care incearca sa debarce migrantii in porturi europene, autorizand acostarea lor numai dupa ce, prin intelegeri punctuale pentru fiecare caz in parte, state din UE au acceptat sa preia respectivii migranti. Aceste doua tari au cerut in mod repetat stabilirea unui mecanism permanent de redistribuire a refugiatilor intre statele blocului comunitar.La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat in 2015 un mecanism al cotelor obligatorii de refugiati, care insa a avut rezultate sub asteptarile Bruxelles -ului. In pofida acestor rezultate modeste, Parlamentul European a votat favorabil in noiembrie 2017 o noua initiativa a Comisiei Europene privind instituirea unor cote obligatorii permanente si automate pentru relocarea in statele UE a tuturor refugiatilor care ar ajunge in viitor in blocul comunitar, initiativa ce cuprinde si sanctiuni impotriva tarilor care nu accepta aceste cote, cum ar fi reducerea fondurilor europene.Dar de atunci nu s-a mai avansat in acest plan care a provocat divergente in interiorul UE, mai ales din cauza opozitiei tarilor Grupului de la Visegrad ( Ungaria Polonia , Republica Ceha si Slovacia), care acuza Bruxelles-ul si statele vest-europene ca promoveaza o politica de incurajare a migratiei ilegale si ca le-au impus impotriva vointei lor cotele din 2015, pe care de altfel nicio tara din Grupul de la Visegrad nu le-a aplicat.In prezent in apropierea insulei italiene Lampedusa asteapta nava ONG-ului german Sea Eye, cu 40 de migranti la bord, iar ONG-ul spaniol Open Arms a anuntat ca a salvat in ultimele zile pe Mediterana 124 de migranti pe care, de asemenea, asteapta sa-i debarce intr-un port sigur din UE.