Ursula von der Leyen: Lumea nu sta sa astepte dupa Europa (Interviu)

Cum ati vrea sa fie privita din afara Europa pe care doriti sa o modelati cu noua Comisie?

Referitor la un exemplu concret: e SUA un concurent sau un partener la ora actuala?

Cum stau lucrurile in cazul Chinei?

Se pare ca aveti obiective foarte ambitioase in privinta noului Green Deal: Propuneti ca Europa sa devina neutra din punctul de vedere al impactului asupra climei pana in anul 2050. Ati ridicat stacheta la un nivel deosebit de inalt cu gandul ca, pana la sfarsit, rezultatul va fi ceva mai modest?

Marea intrebare e cum veti realiza aceste obiective, in conditiile in care Europa e scindata - si la fel si Parlamentul European. Cum vreti sa procedati?

Dar ce-i cu liderii din statele membre ale UE? Nici Franta si Germania nu se inteleg prea bine pe moment. Cum vreti sa-i aduceti pe toti in aceeasi barca?

Cred ca a venit timpul ca Europa sa intreprinda eforturi mai mari pentru a se impune si pentru a privi increzatoare spre viitor. Avem multe de oferit lumii. Daca ne uitam la noul European Green Deal si la digitalizare, e nevoie de vocea Europei. A venit vremea pentru o noua pozitionare a Europei.Prietenii nostri din SUA sunt parteneri, avem o baza puternica de mai multe decenii. In prietenia transatlantica e vorba de toti acesti oameni care au devenit amici sau care au contacte profesionale cu americanii. Sigur ca exista conflicte, dar ca parteneri buni trebuie sa le rezolvam.Situatia e cu totul diferita. China merge mai degraba intr-o directie care ridica, pentru noi, intrebarea cum putem aborda subiectele dificile. Spre exemplu, evaluarea sociala a populatiei sau felul in care e structurata initiativa noului Drum al Matasii ridica multe semne de intrebare. Acestea sunt subiecte care trebuie discutate. Le vom aborda.Cred ca trebuie sa fim ambitiosi. Cinci ani sunt o perioada foarte lunga, iar schimbarile climatice nu stau sa astepte pana se misca ceva in politica. Ori mergem inainte acum, ori va fi foarte rau pentru planeta si pentru noi. Acelasi lucru e valabil si in privinta digitalizarii. Lumea nu sta sa astepte dupa Europa. Asadar, e mai bine sa inaintam mai repede. E bine sa ne propunem obiective ambitioase. Experienta mea de-a lungul multor ani in politica mi-a aratat: cu cat sunt obiectivele mai ambitioase, cu atat mai mult lupti pentru a te descurca.A fost foarte important sa obtinem aici o majoritate, si e vorba de o majoritate de aproape doua treimi. E dovada ca acest Parlament European ofera o majoritate constructiva daca propui un program pozitiv. Aici exista dorinta reala de a pune lucrurile in miscare. E un inceput bun.Eu vad lucrurile altfel. Spre exemplu, am sustinerea unanima a tuturor sefilor de stat si de guvern. Consider ca e normal sa existe opinii diferite in privinta unor intrebari tehnice. Asta e democratia: trebuie sa discutam, dar si sa gasim, in final, o solutie si sa mergem inainte. Daca privim liniile mari in Europa, exista multe lucruri de care putem sa fim mandri. Sigur ca sunt si provocari. Daca ne amintim mereu ca aceasta Europa, in toata diversitatea ei, e un model de succes, trebuie sa continuam.