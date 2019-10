Ursula von der Leyen se muta in Comisia Europeana. O sa locuiasca la birou

Ziare.

"Putem confirma ca doamna Von der Leyen a cerut sa ii fie amenajat un spatiu de locuit intr-o camera de circa 25 de metri patrati langa biroul sau pentru noptile petrecute la Bruxelles", au explicat colaboratorii sai, confirmand o informatie a cotidianului german Die Welt.Von der Leyen urmeaza sa isi preia functiile la 1 noiembrie. "Resedinta sa va fi la Hanovra", au precizat colaboratorii sai, citati de AFP."Ea a decis sa ii fie amenajat acest spatiu mic in cladirea securizata a Comisiei, mai degraba decat sa ia un apartament sau sa se instaleze intr-un hotel. In afara de securitate, aceasta alegere are un avantaj practic, pentru ca evita astfel incovenientele traficului din Bruxelles", au subliniat sursele citate.Predecesorul sau, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, in varsta de 64 de ani, si-a pastrat resedinta din Luxemburg si a ales "sa inchirieze un apartament de 50 de metri patrati intr-un hotel cu 3.250 de euro pe luna", a precizat el intr-un interviu pentru Bild am Sonntag."Presedintele Comisiei nu are o locuinta de serviciu", a reamintit el cu aceasta ocazie. "Nici Donald Tusk (presedintele Consiliului European) nu are o locuinta de serviciu", a adaugat el."Dar secretarul general al NATO locuieste intr-un castel in care ne invita uneori pentru a ne relaxa. Toti ambasadorii au de asemenea cate o resedinta si cunosc multi", a mai subliniat el. "Functia de presedinte al Comisiei Europene este un loc de munca ce iti ocupa 18 ore pe zi", a insistat Juncker.Salariul este consistent: 27.903,32 de euro brut pe luna (taxele se ridica pana la 45%), la care se adauga in fiecare luna o indemnizatie de cazare de 4.185,50 de euro si una pentru cheltuieli de 1.418,07 euro.In caz ca are si un copil in grija, presedintele Comisiei primeste un supliment de 410,11 euro si o alocatie scolara de 100,18 euro. Ursula von der Leyen este mama a sapte copii nascuti intre 1987 si 1999.