Ursula von der Leyen: Sprijin un mecanism pentru apararea statului de drept

"Nu exista niciun compromis cand vine vorba despre respectarea statului de drept. Sprijin un mecanism pentru apararea statului de drept", a spus, ferm, candidatul propus de Consiliul European.Garantii pentru un mecanism eficient care sa determine statele membre sa respecte normele si procedurile democratiei au fost cerute de Renew Europe, iar raspunsul lui von der Leyen ii va aduce, cel mai probabil, voturile acestui nou grup politic din PE, a carei pozitionare a fost decisiva in negocierile din Consiliul European.Ursula von der Leyen si-a dorit o intrare pionereasca in Parlamentul European, unde a tinut un discurs cu parti in franceza, germana si engleza, pus sub autoritatea si modelul Simonei Weil, in care a vorbit despre teme diverse, de la unitatea europeana si democratie pana la violenta impotriva femeilor si garantarea accesului la educatie pentru fiecare copil.La fel ca Simone Weil, Ursula von der Leyen considera ca a facut pasi de pionerat in cariera ei politica, pe care a descris-o ca ascensiunea unui medic, mama a sapte copii, in politica de varf, ministru in Germania si astazi candidat pentru presedintia Comisiei Europene."In sfarsit, o femeie este candidatul pentru presedintia Comisiei Europene", a spus, in limba franceza, von der Leyen.Aceasta a vorbit despre unitatea Europei, care trebuie aparata din interior, pentru ca nimeni sa nu o poata divida din afara.Schimbarea climatica, intarirea economiei UE si a antreprenoriatului au fost teme din discursul candidatului pentru presedintia Comisiei Europene, care a amintit, de mai multe ori in discurs, ca este mama a sapte copii. In aceasta calitate, a vorbit despre importanta accesului fiecarui copil la educatie si mediu sanatos. Votul pentru candidatura este programat marti seara , in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg. Chiar daca va trece de plenul PE, unde are nevoie de majoritate absoluta, europarlamentarii nu o vor fi votat cu inima deschisa pe Ursula von der Leyen, din cauza felului in care le-a fost propusa de Consiliul European, care a decis ca puna punct sistemului de Spitzenkandidat (candidat cap de lista) si sa faca o propunere din afara celor legitimate in campanie de grupurile politice europene.Luni, inainte de ziua votului, Ursula von der Leyen le-a transmis deputatilor europeni socialisti si liberal-centristi scrisori in care promite ca, daca o vor valida in functia de presedinte al Comisiei Europene, ea va propune salarii minime garantate pentru toti lucratorii europeni.In plus, promite o schema de asistenta pentru somaj, reformarea politicii de azil pentru migranti in sensul impartirii poverii intre statele UE, revizuirea modului in care este monitorizata respectarea statului de drept in tarile UE, precum si sustinerea reducerii emisiilor de carbon cu 55% pana in anul 2030, relateaza agentiile Reuters si dpa.In scrisorile transmise celor doua grupuri politice, Ursula von der Leyen se mai declara pentru a se acorda Parlamentului European dreptul de initiativa legislativa. In prezent, doar Comisia Europeana are dreptul sa propuna legi aplicabile la nivelul UE.