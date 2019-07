Von der Leyen, in campanie electorala pentru sefia Comisiei Europene

Vizite de prezentare la socialisti, liberali si ecologisti

Fara decizii impuse de sus in jos

Un calcul simplu

Ce ar fi daca...

Ziare.

com

374 este numarul magic la care trebuie sa ajunga Ursula von der Leyen. Candidata la functia de presedinte al Comisiei Europene are nevoie de majoritatea absoluta din totalul de 747 de europarlamentari. Patru locuri in noul legislativ comunitar sunt inca vacante, ceea ce face ca numarul total de mandate in Parlamentul European sa fie de 751.Martea viitoare, forul de la Strasbourg se va pronunta prin vot cu privire la numirea doamnei von der Leyen la conducerea executivului comunitar.Este probabila, dar in niciun caz sigura confirmarea in functie a ministrului Apararii din Germania, Ursula von der Leyen, care a fost propusa surprinzator ca presedinte al Comisiei de la Bruxelles de Consiliul European, adica de sefii de state si guverne din cele 28 de tari membre ale UE.Dar care este politica europeana a demnitarei de la Berlin, sefa a mai multor portofolii ministeriale in guvernele Angelei Merkel? Nimeni nu stie prea bine, politiciana de 60 de ani este putin cunoscuta in afara Germaniei De aceea, Ursula von der Leyen a promis la prima ei vizita oficiala la PE, saptamana trecuta, sa asculte pe toata lumea, sa preia cat mai multe idei si sugestii si sa vina cu o viziune despre Europa. "Aici in Parlamentul European bate inima democratiei europene," a declarat von der Leyen, care s-a angajat sa caute dialogul cu acest for.Dar astfel de afirmatii banale nu ajung eurodeputatilor ecologisti. Ei vor sa auda oferte concrete, dupa cum a declarat co-presedintele grupului parlamentar al Verzilor, Ska Keller, dupa o prima intalnire "amabila" cu von der Leyen.Miercuri, Ursula von der Leyen viziteaza grupurile parlamentare socialist, liberal si respectiv ecologist pentru a-si promova candidatura. Cu socialistii si liberalii intalnirile au loc in spatele usilor inchise. Doar ecologistii vor sa transmita live "audierea", potrivit europarlamentarului Sven Giegold. Von der Leyen se confrunta cu o opozitie dura , mai ales din partea social-democratilor germani din PE, cu partidul carora, SPD, guverneaza in marea coalitie la Berlin crestin-democratii din randul carora provine si von der Leyen.Jens Geier, liderul celor 16 europarlamentari ai SPD, a precizat ca el si colegii lui nu vor vota defel cu von der Leyen. La fel se pozitioneaza si social-democratii din Austria si Marea Britanie.Liderul grupului parlamentar socialist, spaniola Iratxe Garcia, a declarat ca nu se poate pronunta pentru intregul grup parlamentar. Pentru doamna von der Leyen nu ar fi un avantaj deosebit faptul ca ar fi sprijinita de cele patru tari din grupul de la Visegrad, de care apartin numerosi populisti, a aratat Garcia. "Nu vom judeca insa persoana inainte sa o ascultam".Liberalii de la "Renew Europe" nu au luat pana acum pozitie. Un purtator de cuvant a subliniat ca votul este secret si ca fiecare eurodeputat poate sa decida singur cum voteaza. Dar nominalizarea doamnei von der Leyen a fost se pare ideea presedintelui francez Emmanuel Macron, care este omul forte din spatele grupului liberal de la Strasbourg.La Bruxelles se fac acum urmatoarele calcule: von der Leyen primeste 182 de voturi de la propriul ei grup crestin-democrat, unde beneficiaza si de sprijinul fortat al fostului candidat principal Manfred Weber. Cel putin 120 de voturi ar veni de la grupul social-democrat, cam 100 de la liberali. S-ar ajunge deja la 402 de voturi pentru Ursula von der Leyen, ceea ce ar insemna ca ea nici nu ar mai avea nevoie de sprijinul ecologistilor.Se mai presupune ca ea ar mai primi cel putin 30 de voturi de la grupul national-conservatorilor si de la populistii de dreapta. Un politician european experimentat a conchis: "Ea va fi confirmata in functie, iar armata germana se va bucura". Trimitere la faptul ca mandatul doamnei von der Leyen in fruntea Bundeswehr a fost unul dificil in ultimele luni, cu scandaluri privind contracte de consiliere foarte scumpe si dotarea necorespunzatoare a trupelor germane.Ursula von der Leyen are deja un birou provizoriu cu angajati in cartierul general al CE, in vederea pregatirii campaniei sale electorale.Costurile sunt suportate de Comisia Europeana, lucru obisnuit in astfel de situatii. Ursula von der Leyen a refuzat, insa, in acest timp sa renunte la postul de ministru al Apararii, asa cum se solicitase de anumite persoane la Berlin.Daca aventura ei europeana se va sfarsi prematur, doamna von der Leyen se intoarce desigur la masa guvernamentala de la Berlin.Daca doamna von der Leyen va esua saptamana viitoare, Consiliul European trebuie sa vina cu o propunere noua in termen de patru saptamani. Asta prevad tratatele comunitare. Haosul ar fi perfect, dupa ce liderii celor 28 au avut nevoie de nu mai putin de trei summit-uri diferite pentru a ajunge la un acord cu privire la nominalizarile pentru functiile-cheie de la Bruxelles si Strasbourg.Daca Ursula von der Leyen va castiga, ea va deveni prima femeie sefa a Comisiei Europene. Ea ar fi o figura foarte diferita de actualul presedinte al CE, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, un tip jovial, petrecaret si dornic de armonie. Von der Leyen este supla, are doar o inaltime de 1,61 m, este de profesie medic si are renumele unei discipline de fier, fara consum de alcool si fara excese alimentare.