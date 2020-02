Von der Leyen nu se teme de un Brexit dur: Ne aflam intr-o pozitie favorabila

Au curs multe lacrimi la Bruxelles, in aceasta saptamana. Cum va simtiti? Mai sunteti trista?

Ce va va lipsi cel mai mult din Regatul Unit?

Exista voci care sustin ca cea mai dificila parte a Brexitului abia acum urmeaza, anume negocierea relatiilor dintre UE si Regatul Unit. Ce parere aveti?

Premierul britanic Boris Johnson spune ca nu va prelungi, sub nicio forma, faza de tranzitie. Ceea ce inseamna ca, daca pana la finele acestui an nu va exista niciun acord, vom asista la un Brexit dur. Credeti ca este o miscare inteligenta din partea lui?

...da, dar este o miscare inteligenta?

A ales Johnson de buna-voie o strada cu sens unic? Dumneavoastra, ca om politic, ati fi procedat la fel?

Veti incerca sa obtineti un acord de liber schimb cu Regatul Unit. Puteti spune cu precizie ca un an este prea scurt pentru un astfel de acord?

Dar, in conditii normale, nu s-a obtinut pana acum niciodata un astfel de acord intr-un timp atat de scurt, nu?

In acest conditii - Boris Johnson nu vrea nicio prelungire si timpul preseaza - ati putea spune ca un Brexit dur este inevitabil?

Care este scopul principal in acest negocieri?

Stiu ca nu aveti niciun glob de cristal, dar tot voi incerca sa aflu: in zece ani, credeti ca Regatul Unit se va intoarce in UE?

Este o zi incarcata de emotii, asa cum este atunci cand un membru al familiei decide sa plece. Este trist. Am multi prieteni in Regatul Unit. Am studiat un an la London School of Economics. Am rude acolo. Unii dintre copiii mei au facut scoala acolo. Exista, asadar, multe legaturi. O zi plina de emotii!Imi va lipsi pragmatismul. Era foarte util. Ei au fost mereu cu picioarele pe pamant. Imi va lipsi si fantasticul lor simt al umorului. Dar aceasta este situatia. De maine ii vom trata pe prietenii britanici ca pe terti.Vor fi negocieri dure, corecte si rapide. Este adevarat ca Regatul Unit a vrut sa devina un stat tert, noi trebuie sa vedem acum cat de aproape de piata interna vor intentiona sa ramana. Cu cat vor fi mai legati, cu atat mai mult vor trebui sa urmeze regulile comune ale pietei interne.Ramane asadar, mai mult sau mai putin, alegerea lor daca vor sa ramana la distanta sau nu. Atunci accesul la piata interna va deveni dificil. Ceea ce este valabil si in sens invers.Este decizia lui...Daca aceasta va fi situatia la finele anului, atunci suntem pregatiti, pentru ca cele mai dificile aspecte sunt reglementate in Acordul de parasire a comunitatii, cele referitoare la drepturile civile, chestiuni financiare si problema insulei irlandeze. Aceste aspecte sunt rezolvate. Suntem multumiti.Ne aflam intr-o pozitie favorabila pentru negocieri. Daca la finele anului va exista un Brexit dur, atunci va fi dur. Regatul Unit exporta jumatate din bunuri in Uniunea Europeana.Nu trebuie sa ii dau eu sfaturi ce sa faca. Comisia Europeana va analiza in viitor care este pozitia si va lua o decizie. Dar si daca, la finele anului, vom avea un Brexit dur, negocierile vor putea continua.Nu este vorba doar despre liberul schimb. Sunt vizate cel putin zece sau unsprezece teme diferite, precum siguranta, de exemplu. Vom avea mult de negociat. Vom lucra non-stop si vom vedea cat de departe vom ajunge.Initial am spus ca avem nevoie de mai mult timp. Pentru o asemenea decizie este nevoie de ambele parti. Suntem destul de relaxati pentru ca, asa cum am spus, avem o buna pozitie de start.Stiti ce? Lasati-ne sa incepem negocierile. Vom analiza mandatul britanic pentru negocieri, vom numi un mandat propriu. Nu cred ca este inteligent sa facem deja previziuni pentru finalul anului. V-am prezentat optiunile noastre, dar dati-ne voie sa incepem.Obiectivul meu principal este obtinerea unui parteneriat bun, corect si pe cat posibil apropiat cu prietenii britanici. Avem foarte multe interese comune. Este vorba despre protejarea pietei interne si stabilirea unor reguli de joc similare cu prietenii britanici. Trebuie sa ne asiguram ca Uniunea Europeana ramane unita.Copiilor mei le spun mereu ca misiunea aceasta le va apartine lor. Evident ca poporul britanic va decide. Pentru mine este important sa spun ca suntem prieteni. Vrem sa avem un parteneriat in viitor. Exista atat de multe puncte comune, precum modificarile climatice sau digitalizarea. Tragem la aceeasi caruta si ar trebui sa colaboram mai intens. Haideti sa vedem partea pozitiva si sa obtinem ce este mai bine pentru toti!