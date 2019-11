Guvernul Orban ii va propune Ursulei von der Leyen doua nume pentru portofoliul de comisar

Ziare.

com

Astfel, surse politice si europene coroborate au confirmat pentruca premierul Ludovic Orban nu va inainta o singura nominalizare, ci doua: Siegfried Muresan si Adina Valean, ambii europarlamentari liberali, facand parte din grupul PPE din Parlamentul European. Nu a fost luata in discutie o schimbare de portofoliu, asa cum aparuse informatia, Romaniei fiindu-i alocate Transporturile.Propunerile vor fi facute in cursul zilei de miercuri, cand Ludovic Orban urmeaza sa aiba o convorbire cu von der Leyen.Sursele europene spun ca presedintele ales al CE ar prefera in continuare ca propunerea din partea Bucurestiului sa fie o femeie, pentru a nu dezechilibra si mai tare raportul de gen, dupa ce Franta a trimis un comisar barbat.Comisia Europeana a prelungit pana peste limita asteptarea unei propuneri de comisar din partea Romaniei, pentru a nu lasa Guvernul Dancila sa isi impuna un om de partid.Trei propuneri ale Vioricai Dancila (Rovana Plumb, Dan Nica si Victor Negrescu) au fost respinse la Bruxelles in diverse faze ale procesului de desemnare a noii Comisii Europene.Daca Ursula von der Leyen devine sau nu presedinte al Comisiei Europene in acest an depinde de capriciile politicii romanesti, scria saptamana trecuta Politico, intr-un amplu articol intitulat "Europa sta dupa Romania".