Von der Leyen prezinta scuze Italiei si lauda implicarea medicilor romani in Peninsula: Este necesar un plan Marshall

Rezerva comuna de echipamente medicale

"Avem nevoie de un plan Marshall"

In discursul prezentat joi, in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, ea a vorbit si despre necesitatea unui plan Marshall pentru redresarea Europei si a spus ca acesta trebuie instituit imediat.Von der Leyen a adus un omagiu victimelor COVID-19 si a subliniat ca, in cazul acestei crize si in lupta impotriva pandemiei, este nevoie de adevar."Este adevarat ca nimeni nu era realmente pregatit pentru o asemenea drama. Este, de asemenea, adevarat ca prea multi dintre noi nu au fost prezenti atunci cand, la inceput, Italia a avut nevoie de o mana de ajutor. Si da, in acest sens, Europa in ansamblul sau prezinta cele mai sincere scuze. Dar scuzele au valoare numai daca antreneaza o reala schimbare a comportamentului", a spus Von der Leyen.Ea a afirmat ca acum Europa a devenit "centrul viu al solidaritatii mondiale".", a precizat presedintele CE.Von der Leyen a amintit si de transporturile de materiale medicale din Lituania catre Spania si de aparate pentru respiratie artificiala care ajung din Danemarca in Italia."Desigur, mai sunt in continuare unii care ne arata cu degetul sau ne blameaza. Mai sunt si altii care prefera sa se exprime in limbajul populistilor mai degraba decat sa prezinte adevaruri nepopulare. Personal, ma impotrivesc unor astfel de atitudini. Impotriviti-va si nu va sfiiti sa spuneti adevarul", a indemnat ea.Ca exemplu de inspiratie, a spus ea, "".Presedinta CE a multumit eroilor nostri: medicilor, asistentilor medicali si ingrijitorilor. "Ei sunt cei care ne salveaza viata si onoarea. Pe ei trebuie sa ii protejam astfel incat sa ne protejeze, la randul lor, pe noi toti".Ea a precizat ca a fost creat o rezerva comuna de echipamente medicale si a fost investit in cercetare pentru vaccinuri."Vom utiliza fiecare euro pe care il avem la dispozitie - prin orice modalitate posibila - pentru a salva vieti si pentru a proteja mijloacele de trai ale europenilor. In acest spirit, am propus ca restul bugetului nostru pe anul acesta sa fie directionat catre un instrument de urgenta.".Prin acest pachet financiar, pe care il va vota astazi Parlamentul, Europa isi foloseste toate resursele pe care le are la dispozitie, a adaugat Ursula von der Leyen."Nimeni nu poarta nicio vina si toata lumea va avea nevoie de sprijin. Avem nevoie de masuri fara precedent pentru a face acest lucru si pentru a ne asigura ca economia noastra este pregatita sa se redreseze cat mai curand cu putinta".Presedinta a continuat: "Pentru prima data in istorie, am activat flexibilitatea integrala prevazuta in Pactul de stabilitate si de crestere. Alaturi de masurile indraznete luate de Banca Centrala Europeana, acest lucru ofera resurse fiscal-bugetare si financiare fara precedent. Iar datorita deciziilor luate saptamana trecuta de ministrii de finante din UE, alte 500 de miliarde de euro vor fi disponibile pentru toti cei care au nevoie de aceste fonduri"."Avem nevoie de un plan Marshall pentru redresarea Europei si acesta trebuie instituit imediat. Avem un singur instrument in care toate statele membre au incredere, care este deja in vigoare si poate produce rapid rezultate. Este transparent si a trecut proba timpului ca instrument pentru coeziune, convergenta si investitii. Acesta este bugetul european. Bugetul european va reprezenta baza redresarii noastre".Ea a adaugat ca urmatorul buget pe sapte ani "trebuie sa fie diferit de ceea ce ne-am imaginat"."Criza este simetrica, insa redresarea nu va fi simetrica. Virusul nu a fost singurul soc care sa ne fi afectat grav: si socul economic va fi resimtit cu violenta. Unele regiuni se vor redresa, dar pentru altele va fi mai dificil. Prin urmare, coeziunea si convergenta vor fi mai importante ca niciodata".Ea si-a incheiat discursul: "".La nivel mondial, de la depistarea coronavirusului in Wuhan (China), in luna decembrie 2019, au fost inregistrate peste 2 milioane de cazuri de infectare (jumatate in Europa) si aproximativ 134.000 de decese. Din totalul persoanelor bolnave, peste 529.000 au fost declarate vindecate.