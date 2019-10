Noul mandat al Comisiei Europene este blocat, cel mai probabil pana la 1 decembrie

Ziare.

Totul va fi amanat pentru 1 decembrie, cel mai probabil, spune presedintele Parlamentului European (PE), italianul David Sassoli, citat de AFP."Parlamentul este implicat intr-un mecanism transparent. In prezent, trei alti comisari trebuie sa fie propusi de Romania, Ungaria si Franta si vom incepe in Parlament analiza candidaturilor lor", a explicat Sassoli, citat de agentiile de presa italiene, in timpul unei reuniuni la Cernobbio, in nordul Italiei."Cred ca nu va fi probabil posibil sa respectam data de 1 noiembrie, vom ajunge la 1 decembrie", a adaugat el.Votul de confirmare in Parlamentul European a intregii echipe alcatuite de germana Ursula von der Leyen urma sa aiba loc, potrivit calendarului anuntat, la 23 octombrie, in cursul unei sesiuni plenare la Strasbourg.Trei candidati au fost respinsi de comisiile legislativului european in timpul procedurii de evaluare. Candidatii roman si ungar, Rovana Plumb si Laszlo Trocsanyi, au fost respinsi de Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a PE din cauza suspiciunilor privind posibile conflicte de interese.Candidata franceza, Sylvie Goulard, audiata joi pentru a doua oara de cele doua comisii de specialitate din PE asociate portofoliului ei nu a reusit nici de aceasta data sa convinga eurodeputatii, ea fiind respinsa cu 29 de voturi pentru si 82 impotriva.Candidatura sa a fost marcata de suspiciuni privind integritatea in contextul investigatiilor aflate in desfasurare impotriva ei pentru presupuse angajari fictive la biroul ei de eurodeputat si a activitatii pe care a desfasurat-o pentru un think-tank american in timp ce era de asemenea eurodeputat.