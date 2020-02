Ciucu (PNL): Bugetul Primariei Sectorului 6 a trecut cu votul unui consilier USR. Nasui: Va fi dat afara!

Ziare.

com

Informatia a aparut public in contextul in care bugetul Primariei Capitalei si bugetul Sectorului 1, ambele conduse de primari PSD, au trecut cu ajutorul voturilor date de cate doi consilieri PNL, starnind atacuri foarte dure din partea USR."Bugetul Primariei Sectorului 6 a trecut cu votul unui consilier USR. Acel vot a facut diferenta. Cum era aia cu aceeasi mizerie? Facts: PNL ii da afara pe blatisti si de la PMB si de la Sectoare. Astept reactia USR Sector 6, nu este pentru prima data", a scris, vineri dimineata, pe Facebook, Ciprian Ciucu, in prezent presedinte al Agentiei Functionarilor Publici.Liberalul nu a dat numele consilierului in cauza, dar conform Epoch Times Romania ar fi vorba despre Isabela Botogan (foto).Raspunzand acuzatiilor prin intermediul comentariilor la postare, presedintele USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, si europarlamentarul USR Clotilde Armande, vicepresedinte al organizatiei, au dat asigurari ca se vor lua masuri."Aici suntem de aceeasi parte a baricadei. Vom rezolva situatia foarte curand", a scris, in timp cea sustinut ca: "Daca lucrurile stau asa cum ai scris, va spun ca nu exista nici o toleranta fata de cei care gireaza blatul cu PSD. Asteptati comunicatul USR Bucuresti. Vom lamuri lucrurile".Pe de alta parte, Alin Stoica a introdus o nuanta: "Pentru o corecta informare:1.2. Nu era niciun consilier PNL in sala.3. Cand racolezi PSD si ALDE in toata tara, e ciudat sa acuzi de blat USR ca a luat-o razna un consilier".La scurt timp,a anuntat decizia luata, subliniind ca "USR are 0 toleranta fata de vechile blaturi din clasa politica"."Votul consilierei noastre de la Sectorul 6 ne-a luat prin surprindere. Nu este primul caz de buget controversat care trece zilele acestea, dar este prima data cand este cu un vot de la USR. Zilele trecute acelasi lucru s-a intamplat in consiliul general al capitalei si la sectorul 1, dar acolo fusesera cumparati consilieri PNL.. Votul consilierei noastre este o mare dezamagire. Trebuie sa ne asumam greseala de a fi sustinut-o in 2016 si sa actionam in consecinta. De aceea voi propune retragerea sprijinului politic si excluderea din USR a consilierei la urmatoarea sedinta a Biroului municipal Bucuresti.. Avem 0 toleranta la blaturi si la vechile metehne din clasa politica", a postat Claudiu Nasui pe Facebook.