Nasui (USR) a analizat bugetul pe 2020: Cea mai mare cheltuiala sunt pensiile. Iar ele cresc cu inca 24%!

Mai mult, el avertizeaza ca, desi cei mai multi bani se vor duce pe plata pensiilor, acestea cresc cu 24%."Pe ce se cheltuie concret banii nostri? Continuand seria pe bugetul 2020, sa ne uitam la destinatia cheltuielilor.. Dintre acestea, cea mai mare cheltuiala este asistenta sociala.Doua treimi din asistenta sociala sunt pensiile. Cea mai mare cheltuiala a statului roman sunt pensiile. Iar ele cresc cu inca 24%", scrie Claudiu Nasui pe Facebook.In ceea ce priveste cheltuielile pentru ordinea publica, acestea cresc cu 15%, iar deputatul USR precizeaza ca de la acele ministere cu atributii in ordinea publica se platesc si 90% din pensiile speciale."Cheltuielile pentru ordine publica cresc semnificativ cu 15%. Sa ne reamintim ca de la acele ministere cu atributii in ordinea publica se platesc si 90% din pensiile speciale. Dar stam linistiti. Acum ca primesc cu inca 15% mai mult, nu se vor mai repeta cazuri de tipul Caracal, Colectiv sau cel din muntii Apuseni.Apararea primeste cu 19% mai multi bani de cheltuit. Sper sa ne simtim mai aparati. Nu de alta, dar acum doi ani, avioanele F16, luate la mana a 2-a de la Portugalia, nu au putut sa decoleze la parada pentru ca era pista inghetata", precizeaza Nasui.In opinia lui Nasui, ceea ce se poate face este stabilizarea cheltuielilor publice care au explodat de la an la an, dar si renuntarea la plata pensiilor speciale."Ce putem face? In primul rand, sa stabilizam cheltuielile publice, care au explodat de la an la an. In al doilea rand, sa ne intrebam daca chiar trebuie sa platim pensii speciale de 73.000 de lei pe luna, in timp ce ne imprumutam pentru a acoperi pensiile bazate pe contributivitate. In al treilea rand, sa stopam programe de risipa si furt cum sunt PNDL.Sa tot cresti cheltuielile pe deficit genereaza cresterea preturilor. Ceea ce scade puterea de cumparare a tuturor, inclusiv a pensionarilor. Suntem acum in drum drept spre a repeta scenariul de la inceputul anilor 1990, atunci cand am ajuns saraci, dar cu salarii calculate in milioane", conchide Nasui.I.O.