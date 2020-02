Tensiuni in Alianta 2020, la Iasi. Dezbaterea pentru stabilirea candidatului la Primarie a fost amanata pentru USR, nu si pentru PLUS

Ziare.

com

Filiala ieseana a USR Iasi a anuntat ca amana dezbaterea de duminica intre Cosette Chichirau - USR si Liviu Iolu - PLUS, motivand ca dupa anuntul PNL cu posibila venire in partid a lui Mihai Chirica este necesara o "dezbatere mai larga" pe zona dreptei pentru stabilirea unui candidat comun."Amanam evenimentul de duminica pentru a organiza o dezbatere mai larga, incluzand mai multi actori politici ieseni. In contextul ultimelor evenimente de pe scena politica a Iasului, dorim sa avem o dezbatere mai extinsa a dreptei, prin care sa punem pe masa proiectele noastre, sa decidem impreuna si cu ajutorul cetatenilor ce este mai bine pentru ieseni", precizeaza USR Iasi, intr-un anunt postat pe Facebook.De partea cealalta, reprezentantii PLUS sustin ca dezbaterea de duminica se va tine la ora stabilita, chiar si in absenta candidatului USR, Cosette Chichirau.Surse din cadrul Aliantei USR-PLUS au declarat pentru News.ro ca in cursul zilei de vineri a existat o prima negociere intre sefii celor doua organizatii, pentru a decide candidatii USR-PLUS la Primaria Iasi si la sefia Consiliului Judetean, dar ca intrunirea a durat doar cateva minute. Aceleasi surse au precizat ca liderul USR Iasi Cosette Chichirau ar fi parasit sala in care se desfasurau discutiile, dupa ce PLUS a anuntat ca Liviu Iolu nu renunta la candidatura la Primarie.Propunerea PLUS a fost ca USR sa aiba candidat la sefia Consiliului Judetean Iasi, iar Cosette Chichirau sa deschida lista aliantei la alegerile parlamentare, fie la Senat, fie la Camera Deputatilor.Cu o zi in urma, liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, preciza ca va initia discutii saptamana viitoare pentru constituirea unei aliante de dreapta la Iasi, care sa prezinte candidati unici la Primarie si la Consiliul Judetean.Cosette Chichirau a precizat vineri, pe Facebook, ca luni Alianta USR-PLUS va anunta candidatii comuni la Primaria Iasi, dar si la sefia Consiliului Judetean, urmand ca marti sa aiba loc primele discutii pentru constituirea unei aliante electorale la nivel local.Ea a adresat invitatia catre Marius Bodea (liderul filialei municipale PNL Iasi), Petru Movila (presedintele PMP Iasi) si Catalin Urtoi, candidatul partidului Impreuna pentru Moldova la Primaria Iasi."Luni anuntam candidatii Aliantei, iar de marti vom intra in discutii cu toata lumea de buna credinta din municipiu si judet pentru unirea dreptei. Poate fi o alianta locala, este simplu sa o inregistram la Biroul Electoral, procedura nu este una complicata. Ii invit pe Marius Bodea, Petru Movila si Catalin Urtoi la aceeasi masa pentru a gasi o solutie politica inteleapta la Iasi. Oamenii din PNL Iasi dezamagiti ca Mihai Chirica va fi candidatul lor ne-au intrebat ce putem face. Ne putem uni pentru a avea candidati unici pe dreapta", a afirmat liderul USR Iasi, Cosette Chichirau.Ea a afirmat ca decizia PNL de a-l sustine pe Mihai Chirica la Primaria Iasi este o mutare incredibila si ca aceasta miscare compromite PNL nu doar la Iasi, ci si la nivel national.