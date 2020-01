USR si PLUS vor un candidat comun pentru Primaria Iasi. Chichirau: Pana acum, oamenii din fruntea administratiei au fost mai interesati de amante si de vile

Ziare.

Cosette Chichirau, a sustinut, duminica, intr-o conferinta de presa, ca Mihai Chirica, actualul edil al Iasiului, este "un fel de director de salubritate", care inca n-a terminat sa mature strazile Iasiului, fara sa se ocupe de proiectele mari de infrastructura."Primarul actual este un fel de director de salubritate. Maturatul strazilor este considerat o realizare, la fel astupatul gropilor. Avem nevoie de un primar care sa se ocupe de proiectele mari ale Iasiului si sa lucreze cu o echipa puternica de consilieri, dar si de experti.Avem nevoie de proiecte pentru infrastructura mare, nu s-a miscat inca nimic. Oamenii care au fost pana acum in administratie au fost mai interesati de amante si vile decat de interesele cetatenilor", a spus liderul USR Iasi, Cosette Chichirau.Ea a declarat ca vrea sa castige primaria, precizand ca alianta USR-PLUS isi propune sa aiba liste complete de candidati in toate localitatile judetului Iasi."In urmatoarele saptamani vom stabili candidatii comuni ai aliantei. Vom prezenta formula completa la consiliul judetean si la consiliul local. Vrem sa acoperim suta la suta judetul, adica sa avem liste complete peste tot. USR acopera acum 56 de localitati. Cu putin efort, in urmatoarele luni vrem sa avem suta la suta acoperire in judet. Ne propunem sa castigam alegerile. Obiectivul este minim 40 la suta pe municipiu si 30 la suta pe judet, iar eu imi propun sa castig primaria. Voi face tot ce este posibil pentru a-l inlatura pe Mihai Chirica de la primarie si pentru a instala in sfarsit, dupa 30 de ani, o administratie corecta si competenta. Primarul in functie a avut cinci ani de mandat si nu a facut lucruri importante, inca se chinuie sa mature strazile", a declarat Cosette Chichirau.Intrebata cum va fi desemnat candidatul comun USR-PLUS la primaria Iasi, Cosette Chichirau a declarat ca se va intalni luni cu Liviu Iolu, sustinut de PLUS pentru primaria Iasi, si ca ulterior vor exista negocieri intre cele doua filiale, pentru stabilirea unui candidat unic."Nu am vazut proiectul lui de candidatura, ne vom intalni maine (luni - n.red.) sa vedem cu ce idei vine pentru Iasi. Imi imaginez ca este o candidatura serioasa, altfel m-ar fi sustinut direct. Sper ca in mai putin de o luna sa stim numele candidatului aliantei. In prima faza vom avea o discutie, o negociere. Eu voi prezenta proiectele noastre, Liviu Iolu isi va prezenta atuurile lui si vom vedea daca din acele discutii poate rezulta candidatul unic. Daca da, il anuntam, daca nu, atunci mergem la alte metode", a explicat Cosette Chichirau.In cazul in care alegerile locale se vor desfasura intr-un singur tur, USR este pregatit sa sustina un candidat unic de dreapta la primarie, urmand a se purta negocieri si cu PNL "Daca nu vor fi doua tururi, suntem pregatiti sa avem un candidat unic de dreapta, dar va fi o intelegere pe proiecte. Nu suntem un partid de cumetrii si de schimbat posturi. Daca domnul Marius Bodea (liderul filialei municipale PNL Iasi - n.r.) va fi candidat, vrem sa stim ce si-ar asuma. Daca va fi el candidatul, vreau sa faca lucrurile pe care le-as face si eu", a adaugat liderul USR Iasi.Prezent la conferinta de presa a USR Iasi, Moise Guran a spus ca nu crede ca va exista un vot in cadrul aliantei USR-PLUS pentru stabilirea candidatului comun la Iasi, ci va fi o decizie transparenta si democratica."Conteaza modul in care discuta cele doua echipe. Din aceasta competitie prietenoasa va iesi o singura echipa. Oricare va fi candidatul, va fi ales de ei, iar celalalt il va sustine pe contracandidatul din aceasta campanie . Nu stiu daca se va ajunge la un vot in alianta, situatiile vor fi diferite de la filiala la filiala. Nu cred ca la Iasi va fi un vot. Vor lucra impreuna si vor decide transparent si democratic", a precizat Moise Guran.