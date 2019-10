Barna propune neimpozitarea salariului minim

Ziare.

Candidatul USR PLUS a explicat sambata, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca trebuie "sa incetam sa mai impozitam saracia"."Salariul minim nu trebuie sa mai fie purtator de impozit. Impozit zero pentru salariul minim, pentru ca nu din salariul minim se dezvolta o societate. Nu din salariul minim, din salariul de supravietuire se construieste un buget national si atunci, daca vrem intr-adevar sa incurajam dezvoltarea si sa incurajam antreprenoriatul, reducerea impozitarii pe munca este una dintre directiile pe care noi le vedem", a mentionat Dan Barna.Acesta a catalogat drept "un detaliu" facilitatile fiscale acordate antreprenorilor, aratand ca oamenii de afaceri cer in primul rand respect din partea statului.El a spus ca presedintele "este institutia politica cu cea mai mare legitimitate" pentru ca este ales direct de catre cetateni si, avand voturile acestora, presedintele "trebuie sa puna pe agenda societatii temele de care le pasa oamenilor".