Cand au inceput pluseristii sa vada ca pierd - filmul unei infrangeri greu de acceptat

Ziare.

com

"Nu pot sa cred", "Nu e posibil", "Poate nu e chiar asa", "Asta e sondajul lui Pieleanu, stim ca minte", "Dan o sa fie in turul doi", toate rostite cautand validarea la cei din jur, imediat dupa ce pe ecranele telefoanelor erau afisate rezultatele celor doua exit poll-uri.De la ora 15:00, estimarile facute de CURS au inceput sa inregistreze o modificare de dinamica, odata si cu primele calibrari: de la trei procente, cat era diferenta Barna/Dancila (19 la 16), la ora 19:00, Dancila avea deja un avans greu de acoperit cu voturile din diaspora - 23,6%, fata de 15,5% pentru Dan Barna.Erau cifrele pe care jurnalistii care si-au petrecut ziua la sediul Aliantei 2020 le primeau pe surse. La fel ca membrii USR si PLUS. Pareau insa mai credibile cifrele care veneau de la IRES-ul lui Vasile Dincu si care il plasau pe Dan Barna la doar un procent in spatele Vioricai Dancila - 18, fata de 19%.In ultimele doua, trei ore insa pana la afisarea exit poll-urilor, IRES-ul a refacut radical clasamentul, probabil prin recalibrare, iar diferenta Dancila/Barna a crescut cu peste cinci procente.A fost momentul in care speranta a luat locul proiectiilor.Cand Dan Barna a ajuns la sediul de campanie, a transmis repede un mesaj de incurajare a votului, din care se auzea deja si varianta infrangerii. A spus ca e la cateva mii de voturi distanta de victorie, ca e esential ca fiecare votant sa isi convinga reteaua de prieteni/familie sa iasa la vot in ultimele ore, pentru a mentine dinamica de recuperare.De la jumatate de procent pe ora, cat parea ca recupereaza Dan Barna la orele pranzului, seara a stagnat si a inceput sa urce candidatul PSD.In cele patru ore cate au mai ramas pana la inchiderea urnelor din tara, membrii USR PLUS au transmis constant pe Facebook acelasi mesaj: intrarea in turul doi depinde de un sprint de ultim moment, dar e posibila.Un entuziasm care nu a fost in concordanta cu plecarea lui Dan Barna din sediu si revenirea cu mai putin de o ora inainte ca pe telefoanele pluseristilor sa fie afisate exit poll-urile de pe cele doua televiziuni, Digi 24 si Realitatea Plus. In momentul in care s-a intors in sediu, Dan Barna stia ca IRES si CURS au estimari similare si ca sase procente inseamna infrangerea.Singurul mesaj pregatit pentru acest scenariu a fost acela al rasturnarii de situatie: sondajele nu cuprind si votul din diaspora si nici ultimele ore ale serii, batalia inca se da, zarurile nu sunt aruncate si tot asa. Si in curtea sediului de campanie al Aliantei s-a scandat "Barna presedinte" si USR PLUS, chiar daca unii, cu jumatate de voce, incepeau sa socoteasca aritmetic: "patru procente vin din diaspora, mai e si marja de eroare, o mie de voturi sa fie in plus si Dan castiga".Pana cand Dan Barna si-a recunoscut infrangerea - fara a incuraja un vot in turul al doilea - membrii USR PLUS au crezut ca electoratul a facut mai mult decat a reusit candidatul lor in campanie si a pus toate cartile pe o miza istorica, pe termen lung, potrivita celor 30 de ani de la caderea comunismului.Doar ca oamenii nu aleg in istorie si pentru istorie, asa cum niciun partid sau candidat nu isi pot asuma o misiune istorica, ci un proiect politic concret. Aici ar trebui cautat motivul celei mai mari deziluzii a USR&Barna: de ce diaspora l-a preferat, majoritar, pe Klaus Iohannis.