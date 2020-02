Cum se poate repozitiona Alianta USR PLUS, izolata de partidele-mamut

Ziare.

com

Cele trei luni de guvernare liberala au fortat USR, care, spre deosebire de PLUS, este partid parlamentar, la o pozitie destul de ingrata: nici in luntre, nici pe punte, nici la guvernare, cu PNL, nici cu totul in Opozitie, cu PSD. E o capcana pe care si-au deschis-o singuri, imediat dupa caderea Guvernului PSD condus de Viorica Dancila, cand au refuzat orice premisa de intrare la guvernare - care, in mod ironic, s-ar putea ca oricum sa nu fi fost posibila - cu PSD inca la parghii in Parlament.Anticipatele au fost o conditiepe care USR a pretins-o, pentru a putea pune pe masa o oferta concreta de guvernare. In acelasi timp insa, conditia esentiala pentru ca Alianta 2020 USR +PLUS sa ajunga sa fie actorul in jurul caruia sa se coaguleze o majoritate parlamentara era sa poata sparge blocada primarilor PNL si PSD, lucru aproape imposibil cu alegerile locale ramase intr-un singur tur de scrutin.Jocul PNL insa a adus USR in situatia ingrata de a parea ca alege intre anticipate si doua tururi de scrutin la locale. Daca ar fi votat motiunea, USR se pozitiona deschis pe scenariul fortarii anticipatelor, dar cum sa voteze motiunea care impiedica revenirea la doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor?Aparent izolata de PSD si PNL, care fac si desfac jocurile post-motiune, Alianta USR PLUS are o singura fereastra de oportunitate deschisa, pe care pare ca a intuit-o, asa cum reiese din discursurile de prima pozitionare: opozitia puternica si nenegociabila atat la PNL, cat si la PSD, denuntati ca USL2 de Dan Barna, de la tribuna Parlamentului.Narativul aceasta al "vechii clase politice", cu metehnele ei de tranzactionare si compromisuri, e cel care a definit, de altfel, USR inca din capul locului si e un capital politic consistent.Ambiguitatea, amanarea, mizele care nu trec gardul intern insa nu isi au locul, iar aici intra si un calendar de fuziune grabit, care sa faca electoratului o oferta sigura si necompromisa, pana la alegerile locale, cu sau fara anticipate cat mai aproape. E putin probabil ca PNL sa accepte, macar in Bucurestii adusi in stadiu de esuare, un candidat comun cu USR PLUS, dar la fel de putin probabil e ca Alianta sa isi maximizeze sansele, cerand electoratului sa asiste la voturi de pozitionare ideologica si negocieri interne.Transparenta e una, urgenta pe care o resimte electoratul de a fi reprezentat cu sanse e cu totul altceva.