Dan Barna: Factual, revocarea lui Liviu Dragnea este o realitate

Ziare.

com

"Factual, este o realitate revocarea lui Liviu Dragnea. Am solicitat la Departamentul tehnic al Camerei Deputatilor sa vedem ce s-a notat, ce a ramas in procesul verbal si in functie de asta vom vedea daca se va publica sau nu in Monitorul Oficial sau daca ar mai fi nevoie de un vot final. Factual, votul a existat, factual, demiterea a existat", a precizat Barna, la Parlament.Intrebat despre faptul ca PSD nu accepta aceasta revocare, Barna a spus ca pasul urmator este motiunea de cenzura."Pasul urmator logic pentru Romania este motiunea de cenzura, acela este pasul necesar. Chestiunea aceea cu revocarea este sa vedem ce s-a retinut pe minuta, pe procesul verbal de sedinta, in functie de asta vom decide pasii juridici ce trebuie urmati. Insa, prioritara este motiunea de cenzura pe care o vom depune saptamana viitoare", a mai spus Barna.El a mai spus ca va discuta in grupul USR daca deputatii formatiunii se vor alatura demersului PNL de boicotare a sedintelor Camerei Deputatilor care sunt prezidate de Florin Iordache si Liviu Dragnea."Ceea ce a aratat ziua de ieri, a aratat o coordonare extraordinara a Opozitiei care a generat si rezultatul de la final. O sa discut cu colegii din grup si vom lua o decizie in acest sens. Sunt foarte importante actiunile coordonate ale Opozitiei, pentru ca am dovedit ca majoritatea PSD-ALDE nu mai exista.Categoric nu ar mai trebui ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sa prezideze sedintele Camerei Deputatilor, pentru ca deciziile de revocare ale celor doi fiind in procedura parlamentara, vedem daca mai este nevoie de un vot sau nu, dar ei fiind in aceasta situatie nu mai au dreptul sa prezideze sedintele. Vom folosi toate parghiile legale si constitutionale pentru a sustine respectarea regulamentului si deciziilor CCR", a mai spus Barna.Miercuri in Camera Deputatilor Opozitia a cerut introducerea pe ordinea de zi a hotararilor de revocare a presedintelui Liviu Dragnea si a vicepresedintelui Florin Iordache. Florin Iordache, presedintele de sedinta, a convocat o consultare cu liderii de grup, iar apoi a anuntat ca nu va supune votului cererea liberalilor, ceea ce a provocat un adevarat scandal.