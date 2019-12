Incotro merge USR. De ce poate fi si bine cand mamaliga explodeaza

Ziare.

Un esec devenit cartof fierbinte, asa cum se intampla cand toata lumea ar vrea ca tapul ispasitor sa fie celalalt.Faptul ca Dan Barna a ales mai degraba o campanie pliata pe model publicitar, in care si-a spus povestea, de la viata privata si intalnirea cu sotia pana la antreprenoriatul pe care a vrut sa il transforme in indicator de forta, a facut ca esecul prezidentialelor sa nu poata fi decontat solidar in Alianta 2020 USR PLUS.Daca Dan Barna ar fi ales o campanie in jurul indicatorului care chiar juca in avantajul lui, si anume echipa pe care cele doua partide o propuneau, altfel ar fi aratat nota de plata si asumarea post-alegeri si e foarte posibil ca si rezultatul sa fi aratat mai bine sau macar pe masura asteptarilor pe care useristii le aveau.Ce s-a intamplat insa postelectoral a fost o continuare a erorilor de proiectie din campania electorala, care a dus la o inlantuire de pasi gresiti si la explozia mamaligii din seara in care Olimpia Ardelean a fost exclusa din USR Din acel moment, nu a fost vorba despre o excludere, ci despre repunerea in dezbatere a principiilor care au consacrat USR si, mai ales, perceptia asupra USR in societate.Mai intai, Barna le-a cerut colegilor un vot de reconfirmare in calitatea de lider.nu avea cum sa tina, din capul locului, nici in interiorul partidului, si nici in fata electoratului USR, mai larg si in egala masura mai pretentios decat electoratul lui Dan Barna, asa cum s-a vazut la alegerile prezidentiale.In interior, multi useristi au contestat procedura, prin boicot, si asa se face ca Barna a obtinut ceea ce a vrut: un vot de incredere.In exterior, aceasta reactie de a pune capat dezbaterii si asumarii pe verticala puterii a amintit de intrebarea lui Dragnea: "Mai vreti sa fiu presedintele vostru?". Or, tocmai sentimentul de participare la decizie si la putere e cel care pe care alegatorii si-au construit contractul politic cu USR.Frustrarile si resentimentele acumulate in alegeri - unde USR, ca partid, si apoi Alianta 2020 au intrat cu cateva atuuri care nu au fost suficient dozate si folosite in campanie -, apoi esecul, in conditiile in care USR PLUS a reusit peste 20 de procente la europarlamentare, nu au fost astfel eliberate si depasite.Din contra, asa cum se vede in aceste zile, oamenii din partid vor sa puna umarul la un proces de reparatie, cu conditia ca fisurile sa nu fie carpite, de ochii lumii.In tot acest context si dupa ce pseudo-legitimarea prin votul de incredere nu a inchis discutiile,. In principiu, teoria asa recomanda, sa identifici un vinovat simbolic, in asa fel incat sentimentul de revolta sa primeasca o satisfacere.Cu o conditie: sa fie imediat dupa esec, in asa fel incat tapul ispasitor sa fie corelat cu esecul, iar pedepsirea lui sa aiba valoarea unei reparatii.Or, excluderea Olimpiei Ardelean la o luna dupa alegeri a avut efectul contrar si a adancit perceptia ca se iau decizii discretionare, pentru protejarea cercului de putere.USR s-a definit de la inceput ca un partid-echipa, spre deosebire de PLUS, care a fost din capul locului un partid tip lider.Avantajul USR a fost acela al unui partid neideologic, carora oamenii i se alatura in virtutea unor principii, in special, acelea care privesc contestarea manierei traditionale de a gandi politica, ca pe un sistem concentric de privilegii si recompense.Tocmai acest bagaj a fost cel care s-a pierdut in campania prezidentiala si tot el ramane potentialul pe care USR se poate recupera, recuperandu-si in acest fel si electoratul.Dezbaterile care sunt in USR pot fi transformate in oportunitate, atata vreme cat nu esueaza in sfada si tipete peste gard, dar e nevoie de decizia de a pune cartile pe masa, iar in jurul mesei sa fie primiti toti cei care construiesc acest alt fel de a face politica zi de zi.Electoratul a putut trece cu vederea campania pentru prezidentiale, dar nu exista cec in alb pentru locale si parlamentare.