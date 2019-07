Dan Barna a fost desemnat candidatul USR pentru Cotroceni - primele declaratii si ce urmeaza

LIVE TEXT

Pentru desemnarea candidatului USR la Presedintia Romaniei au intrat in competitie patru membri ai partidului - Dan Barna (presedintele USR), senatorul Mihai Gotiu, Dragos Dinulescu si Dumitru Stanca.Urmeaza ca si partenerii de alianta ai USR, PLUS, sa isi desemneze candidatul la Presedintie si la Primaria Generala (in urmatoarele doua saptamani), dupa care va fi luata decizia finala privind tandemul presedinte-premier cu care va intra Alianta USR-PLUS in alegeri.- Dan Barna spune ca USR are o relatie fireasca cu PNL, precizand ca cel mai interesant obiectiv pentru tara noastra este ca romanii sa aleaga in turul al doilea la prezidentiale intre Klaus Iohannis si candidatul Aliantei USR-PLUS, oricare va fi el."Cu PNL este o relatie fireasca, este un alt partid de opozitie. Au un candidat. Romanii vor putea sa aleaga foarte simplu intre candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis, sau candidatul Aliantei USR-PLUS, vom vedea care va fi acesta. Cred ca acesta este obiectivul cel mai interesant pentru Romania, sansa ca in turul doi al alegerilor prezidentiale sa poti opta intre Klaus Iohannis si candidatul Aliantei USR-PLUS", a declarat Dan Barna, citat de Mediafax, dupa ce a fost ales prezidentiabilul USR, sambata in Congres.- Dan Barna a declarat ca partidul a mai facut un pas in obiectivul Aliantei USR-PLUS de a guverna in anul 2020. El a precizat ca acesta e rezultatul eforturilor formatiunii din ultimii doi ani.Intrebat de ce nu avem deja un anunt al prezidentiabilului Aliantei, liderul USR a precizat ca au fost respectate mecanismele statutare ale celor doua partide, iar in doua saptamani va fi facut anuntul legat de candidatul la prezidentiale al USR-PLUS.Chestionat despre o fuziune USR-PLUS pana la prezidentiale, Barna a raspuns: "Sunt etape de parcurs. In momentul de fata nu discutam despre o fuziune pe termen scurt".- Dan Barna asigura ca in urmatoarele doua saptamani se va lua o decizie in ce priveste candidatul comun al Aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale. Urmeaza dezbaterea modificarilor propuse la statutul partidului si votarea amendamentelor.- "Chiar cred ca Romania are nevoie de ADN-ul USR la Cotroceni. Cred ca obiectul USR-PLUS in campanie e de a transforma Romania in care copii si tinerii vor sa traiasca si multi vor sa se intoarca. Multumesc inca o data. Alianta USR-PLUS merge la victorie", a declarat Dan Barna, imediat dupa anuntarea votului de pe scena Congresului USR, citat de Mediafax.- Liderul USR, Dan Barna, a obtinut 324 de voturi, in timp ce Mihai Gotiu a obtinut 134 de voturi, Dumitru Stanca - 5 voturi si Dragos Dinulescu - 3 voturi. Totalul voturilor exprimate a fost de 492.- Dan Barna a fost desemnat candidatul USR la prezidentiale.- in Sala Mare a TNB, unde are loc congresul, au fost proiectate imagini cu inceputul finalei de la Wimbledon, in care joaca Simona Halep.Si Consiliul National PLUS a luat o pauza, ca sa urmareasca meciul Simonei Halep.- Votul s-a incheiat.- A inceput votul pentru candidatul USR la presedintie.- In paralel, Dacian Ciolos sustine o conferinta de presa , in care arata ca PLUS isi va desemna prin vot direct al tuturor membrilor candidatii la presedintie si la Primaria Capitalei, procedura ce va dura doua saptamani.In plus, Ciolos a subliniat ca nu exista un blocaj in negocierile cu USR.- S-a incheiat sesiunea de intrebari si urmeaza sa inceapa votul pentru desemnarea candidatului la prezidentiale.- Urmatoarea intrebare: "Ce plan aveti pentru rezolvarea problemelor dintre diversele categorii sociale din Romania?"- Li s-a cerut apoi sa transmita un mesaj celor care voteaza PSD, ALDE, UDMR si chiar PNL. Fiecare candidat are timp de raspuns doar 1 minut, asa ca replicile sunt scurte si se refera in general la experienta personala in raport cu electoratul.- Urmeaza o intrebare legata de primele masuri pe care le-ar lua fiecare candidat daca ar ajunge presedintele Romaniei.- Incepe o sesiune de intrebari din sala, o dezbatere care initial care initial nu figura pe ordinea de zi, dar s-a votat ad-hoc.Mai intai, candidatilor li se cere sa isi prezinte viziunea despre viitorul educatiei in Romania.Toti raspund spunand ca e nevoie de o reforma a invatamantului, incepand de la gradinita pana la universitate. Insa aceasta reforma trebuie sa fie corelata cu nevoile de pe piata muncii.- "Vrem o tara civilizata, cu mai putina hotie si mai multa toleranta", adauga Dan Barna in discursul tinut in fata delegatilor pentru a-i convinge sa il desemneze candidat la presedintie.Iata intreg discursul lui Dan Barna : "Suntem Games of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul Romaniei"- Este invitat sa isi sustina discursul si Dan Barna. Liderul partidului este intampinat cu aplauze si ovatii."Am aratat ca oamenii obisnuiti pot sa devina vocea relevanta a societatii actuale care traieste in aceasta tara", este mesajul cu care incepe Barna, care subliniaza ca USR a aratat ca oameni obisnuiti pot intra in Parlament.Apoi, Barna spune povestea cum l-a chemat Dacian Ciolos acum trei ani sa se alature echipei de la Ministerul Fondurilor Europene si asa a inceput cariera sa politica, dar aminteste si de o secventa din Matrix cu doua pastile - una rosie si una albastra.- Dumitru Stanca isi incepe discursul spunand ca este "cel de la care a pornit nebunia acestei campanii interne si care a avut curajul sa tubure apele desemnarii candidatului la functia prezidentiala"."Am pus pe forum un mesaj o rugaminte de a creiona candidatul USR la prezidentiale. Am avut putine raspunsuri si am spus ca ma regasesc in trasaturi in mai mica sau mai mare masura. Oamenilor le place sa cumpere, nu sa se vanda. Iar eu am vrut sa vad ce vor sa cumpere oamenii", a afirmat Dumitru Stanca.El a mai spus ca de multe ori partidele propun candidati si incearca sa ii impuna, insa fara a lua in considerare preferintele romanilor."Mi-am bazat candidatura pe una dintre optiunile romanilor, cand vine vorba de increderea in institutiile statului si v-am spus ca Armata se bucura de o mare incredere in randul romanilor. Sunt convins ca eu as capitaliza aceasta incredere a romanilor", a adaugat Stanca.Dumitru Stanca este cadru militar in rezerva si membru USR Ilfov."Sper ca ratiunea sa depaseasca orgoliile si sa faceti astazi alegerea potrivita pentru USR si pentru Romania", asa si-a incheiat Stanca discursul.- Dragos Dinulescu isi sustine candidatura vorbind liber. A inceput facand haz de "aplauzele anemice" cu care a fost intampinat de delegatii USR si a subliniat ca el nu are notorietate, vine din esalonul doi. Dinulescu a contestat "tiparul" ca liderul partidului trebuie sa fie si candidatul la presedintie."Candidatura mea aici este despre si pentru cei care vin din urma", a sustinut Dinulescu, care s-a declarat implicat, spontan si reactiv."Daca ma votati, ma votati pentru ca reprezint altceva decat cutuma", a adaugat Dinulescu.Dragos Dinulescu este medic dentist si membru in Biroul Judetean USR Prahova.- Mihai Gotiu s-a aratat convins ca, in turul doi al prezidentialelor de la toamna, vom avea doi candidati care vor vorbi despre cum va arata Romania in 2050 si nu va mai fi o lupta cu argumente despre coruptie si Soros.- In urma unei trageri la sorti cu bile de la ouale Kinder, senatorul Mihai Gotiu este primul care isi prezinta proiectul de candidat la presedintie. Gotiu pune accent pe mediu si subliniaza ca de doi ani se preocupa de padurile Romaniei si lucreaza la un proiect de lege pe model austriac, care interzice total taierile de paduri in parcurile nationale."Mediul este despre coruptie, mai exact despre resurse uriase care alimenteaza coruptia", a spus Gotiu.- S-a votat ordinea de zi care arata ca intai candidatii isi vor prezenta proiectele pentru candidatura la Cotroceni, apoi urmeaza votul si dezbaterile pentru schimbarea statutului USR.- Delegatii USR vor vota cu telecomanda, printr-o metoda inedita explicata la inceputul sedintei.Iata detalii aici - Congres USR: Delegatii voteaza cu telecomanda intr-un congres transmis LIVE - La congresul USR a venit si Nicusor Dan, fondatorul si fostul lider al partidului, care insa a plecat in 2018.- ". In 2020, toti hotii si incompetentii trebuie scosi din administratia publica centrala si locala. Cu asta mai avem de luptat. Insa nu avem de schimbat doar oamenii, avem de schimbat mentalitati, viziuni gresite sau invechite, legi nedrepte sau date pentru infractori", adauga Roxana Wring.- Prima care a luat cuvantul a fost Roxana Wring, sefa USR Bucuresti, care a urat bun venit delegatilor in Capitala si s-a laudat ca filiala locala a ajuns la aproape 2.000 de membri."Suntem aici pentru ca USR a crescut. Avem mai muti membri, avem mai multe voturi, avem mai multe solutii si proiecte.De la 154 de membri, cati eram in februarie 2016, filiala USR Bucuresti este acum la aproape 2.000 de membri. Am obtinut aproape 40% din voturile la alegerile europarlamentare si, mai importat de atat, am venit in acesti ultimi trei ani cu propuneri si solutii pentru cetatenii acestui oras.Dar Bucurestiul nu este o exceptie, peste tot in tara USR a crescut si a crescut frumos. Asa ca acest congres vine sa deschida o noua etapa politica", a afirmat Roxana Wring.- Sedinta USR de la TNB a inceput in acordurile muzicii din serialul Urzeala Tronurilor. Amfitrion si maestru de ceremonii este Catalin Drula.Tot azi se va intruni si Consiliul National al PLUS, tot in vederea desemnarii unui candidat la presedintie, dar si la Primaria Capitalei.