Partidul din afara partidului - cui se adreseaza USR si care e miza definirii ideologice

Publicul intern, i.e. membrii USR.

Publicul extern larg, i.e. votantii USR

Vulnerabilitati

Tehnic, procesul e deschis, in sensul transparentei publice, dar inchis, in sensul intentiei, pentru ca, asa cum este anuntat, membrii USR sunt invitati la un referendum prin care "sa asume" orientarea de centru-drepta modern.Asa arata primul pas al planului de actiuni publicat de USR pe o platforma dedicata si intitulata Romania moderna - de remarcat ca pagina web are extensia .eu:Chiar presedintele USR, Dan Barna, a vorbit despre aceasta tema la conferinta de luni, cu sintagma "referendumul de centru dreapta care va avea loc in februarie".Sunt doua paliere de adresare directa aici:Ce li se pune acestora pe masa? O invitatie la auto-excludere din cauza nepotrivirii ideologice, dupa un sezon in care partidul a trecut printr-o etapa tensionata, de excludere a unor membri critici cu leadership-ul USR. Cazul Claudiei Postelnicescu este printre cele mai recente.Or, USR s-a caracterizat tocmai printr-un fel depe care reusise sa si-l prezerve, in pofida criticilor ca se comporta ca si cum ar fi un ONG sau o agora in care fiecare spune ce vrea.Mai mult chiar, eticheta ideologica care i-a fost deseori lipita a fost aceea de "stangism", cu varianta, prost inteleasa, de "neomarxism", dar chiar si punand tusele groase intre paranteze, sunt in partid membri care isi asuma mai degraba o viziune de centru-stanga sau altii care nu simt nevoia intelectuala a unei astfel de pozitionari restrictiv aclamate.Ce li se spune acestora? Mai au ei loc in USR? In ce conditii? E nevoie de o convertire ideologica sau isi va pastra partidul o zona intermediara, de indecisi?Ce li spune acestora si mai ales de ce? Pentru ca, chiar daca multe dintre conceptele fundamentale cu care opereaza politica nu mai incap in definitiile de inceput de drum, un partid politic ramane acela care reprezinta asteptarile, idealurile, nevoile unui anumit segment social (pe care sociologia are si instrumente sa il defineasca pe cat mai apropiat), pe care il reprezinta la nivelul deciziei politice.A facut USR cercetari din care sa reiasa ca electoratul fidel al partidului are nevoie de o limpezire a fundamentelor idelogice si, mai mult, ca asteptarile acestui electorat au un raspuns in termeni de politici de centru-dreapta (modern)? Pentru ca poate fi asa, dupa un an electoral in care USR a avut un parcurs ambiguu, de la varful de la europarlamentare pana la caderea de la prezidentiale, electoratul vrea sa stie ce fel de solutii are USR, in termeni de pozitionare ideologica.Daca insa USR nu are cercetari temeinice, atunci cade intr-o capcana definita teoretic ca auto-proiectarea publicului. Asta inseamna ca partidul isi imagineaza publicul/electoratul pe care il are si ii livreaza mesaje si solutii in conformitate cu aceasta proiectie.Indirect,, care vad strategia aleasa de Dan Barna pentru prezidentiale o eroare, tocmai pentru ca a exclus Alianta din strategia de comunicare, concentrandu-se mai degraba pe o campanie de tip publicitar.Pe acest palier, aceasta definire ideologica de centru-drepta (modern) ar putea servi unei eventuale fuziuni, care a fost pe agenda imediat dupa scrutinul prezidential.In mod firesc, un partid politic pune pe masa oferta de guvernare pe care o are (scopul oricarui partid politic e castigarea alegerilor si exercitarea guvernarii), in conformitate cu principiile si valorile pe care si le-a definit in prealabil, inclusiv in registrul ideologic, si pe baza carora a primit cereri de adeziune si si-a constituit echipa.USR procedeaza pe dos: dupa ce si-a format o echipa care si-a dovedit eficienta politica atat in alegeri, cat si in Parlament, membrii primesc si setul de valori/principii/concepte doctrinare la care sa adere si nu oricum, ci intr-un proces public.Desi nu acesta e mesajul direct catre electorat, acesta din urma este invitat sa legitimeze procesul identitar, intr-un nou tip de contract politic, in care alegatorii sunt si ei parte a partidului.Sunt si cateva vulnerabilitati/erori de interpretare in programul propus de echipa de conducere a USR.Bunaoara, adversarul este definit generic si generos drept "stanga": "pentru ca stanga a impins Romania, si nu doar de 30 de ani, la marginea Europei", unde stanga este identificata, intern, tocmai cu PSD-ul care a sustinut referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie, pe care USR l-a boicotat, cu riscul de a se desparti de parintele fondator, Nicusor Dan.