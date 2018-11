Politica altfel: USR si-a desemnat prin vot candidatii la europarlamentare. Iata lista

1. GHINEA Cristian - Sector 3

2. ARMAND Clotilde-Marie-Brigitte - Sector 1

3. STEFANUTA Nicolae Bogdanel - Sibiu

4. BOTOS Vlad-Marius - Arad

5. GHEORGHE Vlad-Dan - Sector 6

6. RENIUT Anamaria Naomi - Brasov

7. GHELMEZ Radu-Ionut - Diaspora

8. MIHAIU Radu Nicolae - Sector 2

9. LORINCZ Iulian Stefan - Diaspora

10. CRISTIAN Adriana - Cluj

11. CRISAN Camelia Carmen - Sector 6



12. TARANU George - Iasi

13. GURLUI Silviu-Octavian - Iasi

14. STOIAN Teodora - Sector 3

15. VARZARU Alexandru-Gabriel - Timis

O premiera in politica din Romania

Politica altfel

Ziare.

com

Decizia a fost luata dupa doua luni de campanie interna si la finalul unei saptamani in care membrii de partid si-au putut vota online favoritii. "Urnele" s-au inchis joi la ora 12.", se arata pe pagina de Facebook a USR., a sustinut o conferinta de presa, joi, in cadrul careia a anuntat primele nume de pe lista finala pentru alegerile europarlamentare.Presedintele Dan Barna a precizat ca au participat la acest scrutin 5.043 de membri ai USR, ceea ce reprezinta 82% din numarul total."Sunt foarte mandru de candidatii nostri, care si-au asumat aceasta lupta interna si expunerea la judecata colegilor de partid, fapt ce i-a facut politicieni mai buni.Aceasta este lista pe care ne vom baza si va fi in spatele semnaturilor pe care le vom strange de la cetateni, cele 200.000 de semnaturi necesare", a spus Dan Barna, referindu-se la prevederile impuse de lege pentru participarea la scrutin."Astfel de liste se fac in celelalte partide la ceas de seara, in birouri, bazate pe intelegeri", a mai punctat acesta.Liderul USR a precizat ca este inconjurat la conferinta de presa atat de cei care au castigat un loc de candidat, cat si cei care nu au castigat batalia interna. "Asta arata ca partidul merge mai departe intarit, unit, si cu experienta inca unui proces electoral si din 2020 vom avea un rol important in guvernarea Romaniei".Intrebat ce scor se asteapta sa scoata USR la europarlamentare, Dan Barna s-a aratat optimist."Avem un sondaj in desfasurare, incercam sa vedem care sunt noile tendinte. Ne da motive semnificative de optimism, vorbim oricum de un scor cu 2 cifre. Cand eu am candidat la Sibiu pentru a deveni deputat, am spus ca USR va face la Sibiu 14%. USR a facut 14,1%. Deci cand o sa va anunt procentul, acela va fi procentul USR", a conchis Barna.Numarul 1 pe lista,, a declarat ca USR va demonstra ca este "un partid mare, capabil sa schimbe Romania. Romanii vor o tara ca afara si acesta va fi si mesajul nostru pentru anul viitor:!".Numele zecilor de doritori sa ocupe un loc pe lista USR la europarlamentare si CV-urile lor au fost publicate pe, iar joia trecuta s-a dat, cei peste 5.300 de membri ai partidului fiind invitati sa aleaga persoana preferata."Singurul criteriu, votul. Nu mai intervine cineva cu pixul", ne-a declarat deputatul USR Catalin Drula.Celelalte partide, mai mari sau mai mici, nu au stabilit pana acum lista candidatilor la europarlamentare si nici nu au dezvaluit public in baza caror criterii se vor lua deciziile.Lacuvantul cel mai greu, si cu siguranta decisiv, il va avea presedintele Liviu Dragnea, asa cum s-a intamplat si in cazul remanierilor de guvern. Si inse poarta negocieri intense, diverse nume de potentiali candidati fiind scoase pe piata, de la Crin Antonescu si Vasile Blaga, pana la Gheorghe Falca sau Alina Gorghiu, insa nu este limpede cine, cum si cand va stabili lista finala a candidatilor liberali pentru alegerile de anul viitor.Este binecunoscut faptul ca un criteriu de baza luat in calcul de partidele mai vechi este capacitatea candidatului de a veni cu bani proprii pentru campania electorala. Acest criteriu a adus, de mai multe ori pana acum, diverse nume controversate pe listele partidelor mari si a facut ca anumite personalitati sa nu poata candida, disputele interne degenerand in scandal si soldandu-se de cateva ori cu demisii.