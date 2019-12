Reactia lui Gotiu la referendumul lui Barna: O incercare de distragere a atentiei de la problemele legate de excluderile abuzive

Ziare.

"Din punctul meu de vedere, e o incercare de distragere a atentiei de la problemele legate de excluderile abuzive, dar si o confirmare ca epurarile incepute au si substrat ideologic.Eu am intrat intr-un partid deschis, care a candidat la alegerile din 2016 cu un program umbrela. Printre altele, un partid care isi asuma si problematica de mediu, pe care, ulterior, am vazut-o, insa, minimalizata la anumite niveluri ale conducerii.O sa lupt in continuare pentru a impune aceasta prioritate (alaturi de altele) printre cele asumate expres si fara dubiu de catre USR. Iar protectia mediului si lupta cu schimbarile climatice e (sic!) transideologica, din punctul meu de vedere", a afirmat Mihai Gotiu.Senatorul USR a adaugat ca acest referendum poate afecta sansele USR la alegerile locale si spera ca, daca referendumul nu va trece, Barna isi va depune demisia."Daca Dan Barna vrea sa impuna o ideologie prin referendum, aruncand partidul intr-o dezbatere care ne poate afecta grav sansele pentru alegerile locale, sper sa o faca si cu demisia pe masa, in caz ca referendumul cade.De asemenea, ma gandesc serios daca nu voi initia si eu un referendum pentru asumarea de catre USR a problematicii de mediu ca prioritate majora a partidului", a argumentat el.