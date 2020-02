Referendumul din USR s-a incheiat: Cu peste 90% din voturi s-a ales o doctrina de centru-dreapta

Ziare.

Astfel, 11.047 membri USR (adica 91,25% dintre cei care au votat) au fost in favoarea clarificarii doctrinare, anunta formatiunea intr-un comunicat de presa.Referendumul a avut cea mai mare participare din istoria consultarilor electronice interne ale USR, in total exprimandu-si votul 12.106 membri (recordul anterior era de 9.654 voturi la o consultare din noiembrie 2019). Cvorumul necesar validarii votului intern a fost de 10.743 de voturi, iar prezenta la finalul perioadei de votare a fost de peste 56%."Nu este o schimbare de pozitie, ci o consolidare a ei. Atunci cand am fost ales presedinte, am spus ca suntem un partid de centru-dreapta si tot ce am facut in ultimii ani a fost in acest spirit. Am luptat pentru stat de drept, libertati civile, libertate economica si o aliniere ferma la valorile europene si euro-atlantice.Succesul acestui exercitiu de consultare interna vine sa confirme dorinta si curajul membrilor USR de a continua si a-si asuma aceasta directie. Este un pas necesar si asteptat in directia consolidarii unui partid care va avea un cuvant important de spus in viitoarea guvernare", a declarat Dan Barna, presedintele USR. Comitetul Politic al USR si Consiliul National al PLUS se intrunesc sambata, in sedinte separate, pentru a lua o decizie in ceea ce priveste organizarea unui congres de fuziune.Citeste si Cum se poate repozitiona Alianta USR PLUS, izolata de partidele-mamut