USR PLUS: Avem un sistem politic cu doua partide mari in care partidele mici sunt marginalizate

"Alegerile in doua tururi au lipsit din programul de guvernare al Guvernului Orban I si lipsesc si din programulal Guvernului Orban II. La primul vot de investire, am avut incredere ca Ludovic Orban va respecta protocolul USR-PNL si va schimba legislatia electorala. Astazi suntem in criza si pentru ca Guvernul Orban I nu a dat ordonanta de urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi imediat cum a venit la putere", au scris, miercuri, pe Facebok, reprezentantii Aliantei USR PLUS.Acestia au afirmat ca premierul Orban "a preferat sa isi asume raspunderea pe proiect cu mai putin de sase luni inainte de alegerile locale si in ultima sedinta de guvern a emis 25 de ordonante de urgenta, dar niciuna despre primari in doua tururi"."Exista un precedent, creat chiar de Guvernul PNL. In decembrie anul trecut, Guvernul si-a asumat raspunderea pentru corectarea OUG 114 si in ianuarie 2020 a revenit cu o ordonanta de urgenta cu modificari la "ordonanta lacomiei" de pe vremea lui Darius Valcov.De ce nu a dat Guvernul Orban OUG pentru primari in doua tururi? PNL a sacrificat alegerile in doua tururi pentru alegeri anticipate. Avem un sistem politic cu doua partide mari in care partidele mici sunt marginalizate", se mai arata in mesajul postat pe Facebook.Reprezentantii Aliantei USR PLUS sustin ca vor propune candidati competenti si integri care sa schimbe cu adevarat comunitatile locale.