Stelian Ion: Vom solicita opinia CE legat de numirile procurorilor sefi facute de Iohannis

"Am discutat cu delegatia Comisiei Europene care se ocupa cu rapoartele MCV, am spus ca le vom trimite un document in care vom expune punctul nostru de vedere. La acea data nu erau numite aceste persoane in calitate de procurori sefi . Acum, iata, nerespectarea recomandarii din cadrul MCV este clara si vom vrea sa vedem care este opinia Comisiei Europene cu privire la acest aspect", a afirmat Stelian Ion, intr-o conferinta de presa.Acesta a mai spus ca nu doar USR critica numirile, ci exista si asociatii importante ale magistratilor care fac acest lucru, de exemplu Forumul Judecatorilor si Asociatia Procurorilor. El a adaugat ca i-a solicitat in repetate randuri si ministrului Justitiei Catalin Predoiu sa opreasca procedura, ceea ce nu s-a intamplat."Numirile facute de domnul presedinte astazi incalca in mod flagrant recomandarile Comisiei Europene din MCV si reprezinta o grava gresala. Am spus si am solicitat ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, sa opreasca aceste nominalizari, aceasta procedura. Lucrurile s-au agravat in momentul in care ceea ce a spus noi s-a confirmat, iar CSM a dat aviz negativ pe doua dintre propuneri", a completat Ion."Cu privire la aceste doua propuneri care au primit aviz negativ, din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit retrasa procedura, sau domnul presedinte ar fi trebuit sa le respinga", a spus el.In raportul MCV din 2019 apare recomandarea respectarii avizului Consiliului Superior al Magistraturii: "(...) avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la numirea in posturi de conducere a procurorilor sau la revocarea procurorilor care ocupa posturi de conducere, pana la instituirea unui nou cadru legislativ in conformitate cu recomandarea 1 formulata in ianuarie 2017".Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-sefi: Gabriela Scutea la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Crin-Nicu Bologa la DNA si Elena-Giorgiana Hosu la DIICOT.Procurorii Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu primisera aviz negativ de la CSM. Crin Bologa a fost singurul care a a fost avizat pozitiv.