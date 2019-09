Lant uman in Bucegi intr-o zona unde a inceput constructia unui complex rezidential

Sursa: Facebook/Mihai Gotiu

Ziare.

com

Participantii au facut un lant uman pe locul unde au inceput lucrarile si au afisat un banner cu mesajul "Vrem o Romanie fara penali si fara hotie".Senatorul Mihai Gotiu a postat pe contul sau de Facebook mai multe fotografii de la acest eveniment."Mesajul nostru e clar si ferm: nu ne putem permite sa distrugem natura, doar pentru ca niste speculatori imobiliari sa-si umple buzunarele. Protectia mediului este o investitie in viitorul Romaniei, iar respectarea legilor este obligatorie chiar si in varf de munte," scrie Gotiu.Parlamentarul a dat asigurari ca va apela la toate actiunile legale posibile pentru a opri devastarea Bucegilor."De altfel, am inceput acest lucru inca de saptamana trecuta, cand am depus primele interpelari oficiale in acest caz," precizeaza parlamentarul USR.I.S.