Un deputat USR cere test psihologic la intrarea in Parlament, dupa ce a fost injurat de Bacalbasa

Social-democratul a avut mai multe iesiri in timpul audierii lui Bogdan Gheorghiu pentru functia de ministru al Culturii, doua vizandu-l chiar pe Bulai.Cand a venit randul intrebarilor pentru Gheorghiu, deputatul ALDE Stefan Baisanu a trecut in revista toti fostii ministri ai culturii, sugerand la final, mai mult sau mai putin indirect, ca liberalul nu are ce cauta pe acelasi scaun, mai ales dupa episodul numirii Irinei Rimes ca ambasador onorific al Zilei Brancusi.Pentru ca depasise timpul si divagase mult de la orice subiect, in enumerarea fostilor ministri, ceilalti parlamentari au vrut sa-l opreasca, insa colegul de la PSD deputatul Nicolae Bacalbasa i-a luat apararea: "Exista diverse clase sociale si fiecare se comporta dupa cum vine de la ma-sa!", a spus Bacalbasa, care apoi a mai avut o replica pe acelasi ton injurios la adresa deputatului USR Iulian Bulai."Esti obraznic! Esti un individ obraznic, clopotarule! Nu stiu, de la baieti cu epoleti sau in Norvegia, nu stiu unde bateai clopotele", i-a spus Bacalbasa lui Bulai.Bulai i-a dat replica intr-o postare pe Facebook."Mai bine clopotar decat comunist! Astazi, in fata mea, in comisiile reunite de cultura, la audierea ministrului Culturii, l-au lasat nervii pe deputatul PSD, doctorul Bacalbasa!Sustin obligativitatea testului psiholog la intrarea in Parlament. Asemenea oameni nu ar trebui sa mai aiba loc in viitorul Parlament!", a scris Bulai pe Facebook Bogdan Gheorghiu, propus pentru portofoliul Cultura, a primit aviz negativ din partea comisiilor de specialitate din Camera si Senat. Rezultatul a fost 9 voturi "pentru", 13 "impotriva" si 2 abtineri, iar audierea a abundat in momente departe de orice cultura.