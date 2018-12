Opozitia acuza Comisia Iordache ca a adoptat noi masuri care contravin CCR, dar ii convin lui Dragnea

Ziare.

"Sunt unele reglementari referitoare la probatorii, ingreunarea probatoriilor. E in profund dezacord cu chiar ceea ce a spus CCR . Ni se pare socant sa vedem ca puterea actuala ignora aceste lucruri. La al doilea atac au fost considerate neconstitutionale ale acelor texte.Dreptul avocatului de a studia dosarul in 6 zile e legat de un termen neclar, nu e bine definit. Sunt situatii referitoare la nulitati, inca sase motive de anulare absoluta care vor conduce la anularea probelor. Nu poti sa declari nul doar pentru ca ti se pare ca incalca un principiu sau ti se pare ca e o situatie care nu iti convine intr-un dosar. Caile de atac s-au introdus noi motive pentru caile de atac.Trebuie sa fie introdusa calea de atac la un singur articol, nu pot fi mai multe cai de atac cu aceleasi motive", a declarat Stelian Ion, la finalul sedintei de marti a Comisiei privind legile justitiei in care a fost adoptat raport favorabil cu amendamente la Codul de Procedura Penala.Acesta a adaugat ca modificarile la Codul de Procedura Penala sunt facute "dupa vointa" presedintelui PSD , Liviu Dragnea."Am spus ca aceste prevederi sunt croite dupa vointa domnului Liviu Dragnea pentru ca nu exista o cazuistica in general cu privire la semnarea hotararilor. Nu e intamplator cazul dl Dragnwa in care s-a spus ca nu a fost semnata hotararea in speta condamnarii definitive cu suspendare.Nu stim daca in final ii vor folosi in mod concret, doar observam ca isi pregateste aceste aparari. Nu e vorba doar de Liviu Dragnea, e vorba de alte persoane, jupani, baroni locali care au acest interes. Sunt multi primari care si-au cladit imperiile prin infractiuni si au interes sa existe aceste modificari in ciuda a ceea ce ne spune Comisia de la Venetia, Comisia Europeana", a mai spus Stelian Ion.La randul sau, deputatul PNL, Ion Cupsa, a afirmat ca modificarile la Codul de Procedura Penala au fost facute pentru a favoriza infractorul."Modificarile aduse la CPP, la care lucram de peste un an de zile, au in centru, in exclusivitate, pe cel care are probleme cu legea penala, adica infractorul, si nici pe departe nu urmaesc nici unul dintre textele pe care le-au propus sa aduca mai binele si in casa celui care este parte vatamata, care este victima acestor infractiuni", a declarat Cupsa.De altfel, acesta a atras atentia ca Ministerul Justitiei se derobeaza de tot ceea ce inseamna legile Justitiei, Codul de Procedura Penala si Codul Penal."In ceea ce priveste Codul de Procedura Penala, in spatele meu, aici, ar fi trebuie sa stea ministrul de Justitie sau daca nu ministrul de Justitie, un secretar de stat. Asa cum sunteti dvs. martori, nu au participat la aceasta discutie. Se derobeaza de tot ceea ce inseamna legile justitiei, Codul de Procedura Penala si Codul Penal si o fac cu consecveta. Imi pare rau. In rest, totul a fost pe repede inainte. Am avut parte de un week-end in care am putut citit decizia CCR, PNL a formulat peste 64 de amendamente, 65-66 de amendamente. Nu am putut insa sa vedem amendamentele pe care le-au formulat celelalte parti implicate, Puterea, Opozitia, decat cu o jumatate de ora inainte. Altfel spus, totul a fost facut pe repede inainte si facut la modul superficial", a conchis liberalul.Presedintele Comisiei privind Legile Justitiei, Florin Iordache , a anuntat ca raportul Comisiei privind modificarea Codului de Procedura Penala va fi votat saptamana viitoare de catre Senat, urmand ca peste doua saptamani sa fie adoptat de Camera Deputatilor, for decizional pentru proiectul de lege.