Stelian Ion crede ca partidul dupa fuziune ar trebui sa se cheme USR, iar PLUS sa primeasca mai putine locuri pe listele de candidati

Ziare.

com

"Din punctul meu de vedere, ar trebui sa se numeasca USR, dar lucrurile astea vor face obiectul unor negocieri si eu sunt sigur ca, in cadrul acelor negocieri, vom lua cele mai bune decizii, pentru ca formatiunea sa iasa mult mai puternica decat ambele partide separat.Si cred ca vom intelege si unii, si altii ce plusuri, apropo de denumirea colegilor nostri, avem fiecare si ce atuuri avem, pe care trebuie sa le subliniem si sa le punem in valoare, pentru ca rezultatul sa fie unul foarte-foarte bun", a afirmat Stelian Ion, luni, la RFI Romania.Totodata, deputatul USR a precizat ca, in conditiile in care se vrea ca fuziunea sa aiba loc dupa alegerile parlamentare."Fuziunea se va face dupa alegerile parlamentare, deci nu va fi legata chestiunea fuziunii de cea a ponderii pe lista de parlamentare. Discutiile astea se poarta de la caz la caz. La locale avem alianta politica si fiecare organizatie judeteana si locala va negocia pe plan local, in functie si de structura filialelor si de oferta pe care o propune fiecare partid in parte, pentru a rezulta o lista cat mai buna.De asemenea, la parlamentare vom tine cont si de aceste aspecte, insa este clar ca, pentru ca e o realitate pe care nu o putem nega, am avut niste rezultate de-a lungul acestor ani, sondajele nu pot fi ignorate cu desavarsire, deci trebuie sa tinem cont si de sondaje, de cum sta fiecare dintre cele doua partide in sondaje, dar negocierile sunt mult mai ample si mai complicate de atat, nu va fi un calcul simplu, aritmetic", a mai spus Stelian Ion.Citeste mai multe despre Stelian Ion: Este clar ca ponderea candidatilor USR si PLUS pe listele de la parlamentare nu va fi jumatate-jumatate pe site-ul RFI Romania