Stelian Ion, despre desfiintarea SS: Varianta cea mai buna ar fi fost o ordonanta

"Este un lucru pozitiv faptul ca Guvernul s-a hotarat in sensul desfiintarii acestei sectii si lucrul acesta face parte din acordul pe care l-am semnat cu PNL in momentul acordarii votului de incredere pentru Guvernul Orban. Sunt insa de facut cateva precizari. In momentul in care am discutat cu ministrul Catalin Predoiu, am stabilit ca vom avea niste intalniri impreuna pentru a vedea ce facem cu aceasta Sectie de investigare a infractiunilor din Justitie.Din pacate, nu s-a intamplat acest lucru si aflam astazi ca exista deja un proiect si el a si fost publicat. (...) Daca se doreste desfiintarea Sectiei speciale in era asta, nu in legislatura viitoare, varianta cea mai buna ar fi aceea a unei ordonante, pentru ca PSD va bloca acest proiect in Parlament", a spus Stelian Ion la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca in proiectul de lege al Guvernului "sunt chestiuni care suscita niste critici"."Putem cadea dintr-o extrema in cealalta. Acum exista un organism care era creat ca un instrument de intimidare si de oprimare a magistratilor. De cealalta parte se vine cu o varianta de lege in care sunt mentionate niste filtre pentru angajarea raspunderii magistratilor, astfel incat acestia nu vor mai putea raspunde decat in situatii foarte rare si, in orice caz, totul trecut prin pixul procurorului general, ceea ce mi se pare o chestiune foarte grava.Am criticat aceasta maniera de numire politica a procurorilor, s-a facut o selectie de catre ministrul Justitiei si se fac niste propuneri inaintate catre presedintele Romaniei, dar toata aceasta procedura se desfasoara pe legea in vigoare. Noi am spus intotdeauna (...) ca ar trebui mai intai schimbata procedura in sine si dupa aceea sa se faca aceste numiri, pentru ca factorul politic sa fie cu mult diminuat. (...) Vom analiza acest proiect si vom aduce toate amendamentele necesare", a mentionat deputatul USR.