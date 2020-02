Stelian Ion ii cere lui Predoiu sa opreasca procedura de numire a procurorului general si sefului DIICOT

Ziare.

"Astazi (marti - n.red.), propunerile pentru aceste functii au primit aviz negativ din partea Sectiei pentru procurori din cadrul CSM.Am tras semnale de alarma cu privire la aceasta problema inca de la declansarea procedurii de selectie. Am aratat ca primul pas care trebuia facut era modificarea legii in acord cu recomandarile MCV, prin adoptarea unei proceduri de numire a procurorilor de rang inalt pe criterii clare si transparente, cu sprijinul Comisiei de la Venetia, astfel incat influenta politica sa fie diminuata.De asemenea, unele asociatii profesionale ale magistratilor au criticat modalitatea in care a procedat Ministerul Justitiei si au avut obiectii chiar si asupra persoanelor selectate", arata deputatul, intr-o postare pe Facebook.El adauga ca persoanele care vor detine aceste functii trebuie sa fie in afara oricaror suspiciuni si sa aiba si girul corpului profesional din care fac parte."Experientele pe care le-am avut cand ministri erau Iordache si Tudorel Toader au determinat Comisia Europeana sa includa in cadrul raportului MCV si recomandarea respectarii avizelor negative ale CSM cu privire la numirile procurorilor de rang inalt pana la modificarea procedurilor legale de numire.Trimiterea acestor propuneri catre Presedintele Romaniei in vederea numirii in functiile de Procuror General si de procuror-sef DIICOT ar incalca in mod flagrant aceste recomandari MCV si nu ar face decat sa repete greselile impardonabile din epoca Iordache - Toader.Seriozitatea si pregatirea unui ministru, dublate de puterea si buna-credinta ale unui presedinte, nu sunt garantii suficiente daca procedurile de numire au la baza factorul politic si daca insusi sistemul judiciar nu accepta aceste propuneri", sustine deputatul USR.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, marti, numirea Gabrielei Scutea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si numirea Giorgianei Elena Hosu in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Cele doua, propuse de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pentru aceste functii, au sustinut, marti, interviul la CSM. Avizul Consiliului Superior al Magistraturii este consultativ.