Campanie electorala de urgenta, in plina pandemie. Ce edil e acuzat de politizare

Ziare.

com

Primaria Sectorului 1 a lansat o licitatie pentru productia a "12 spoturi online de aproximativ 30 de secunde/ servicii de difuzare in spatiu public, in 15 publicatii online", in valoare de 100.000 euro, scrie Armand, pe contul de Facebook.Achizitia are numele generic de "Servicii de productie si difuzare de spoturi video de informare publica in contextul declararii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei".Asadar, dl Primar al Sectorului 1 face ''informare publica'' despre starea de urgenta la o luna dupa ce starea de urgenta a fost instituita?!Clotilde Armand anunta ca USR va face o contestatie publica.