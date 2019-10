O victorie infranta. Romania, la mana unui cartel politic

Ziare.

com

Pentru a guverna o tara, trebuie sa stii finante, sa ai habar de administratie, nu sa fii anticomunist.Il parafrazez pe Adam Michnik, figura axiala a Solidaritatii poloneze, cel care a creat marea controversa a renuntarii la lustratie, pentru ca vanatoarea de vrajitoare permite radicale pozitionari morale, dar in acelasi timp lasa tara nu doar de izbeliste, ci la indemana manipularii celor care controleaza dosarele fostei Politii Politice comuniste. Discutia e complicata, cu infinit mai multe nuante - in Polonia, totusi, conceptul de crima stalinista a fost operational din 1991; in Romania, tortionarii lui Gheorghe Ursu au fost achitati de prima instanta - ma opresc doar asupra paguboasei pozitionaricontra marelui dusman si atat.Toata lumea - societate civila, institutii europene, parteneri diplomatici, analisti straini - a inteles ca Guvernul PSD este unul abuziv, construit pe o structura de cartel si tinut in viata de parghii subterane. Dovada, daca mai era nevoie, stau doua lucruri intamplate doar in ultima luna, cea in care motiunea de cenzura a trecut, iar Viorica Dancila a ramas:* PSD a inapoiat banii pe care Rovana Plumb i-a dat partidului, dupa ce a esuat in a o recompensa cu functia de comisar european.Daca Rovana Plumb ar fi trecut de filtrul Parlamentului European, banii ramaneau, se intelege, partidului. Asa se obtin functiile, asa arata cultura unui partid-mamut, trecut de la Iliescu la Dancila.* Ministrul Transporturilor i-a cerut directorului unei companii nationale sa blocheze avioanele la sol, pentru ca politicienii Opozitiei sa nu ajunga la votul motiunii.Acesta nu e un abuz de putere, ci o actiune de sabotare a ordinii de drept, asa cum a fost mineriada lui Ion Iliescu.Nu e nevoie de nicio analiza de substanta pentru a percepe dimensiunile mafiotice ale unui Guvern pe careIar partidele de Opozitie fac ce au mai facut, pun in scena consultari cu societatea civila, pe modelul anilor 1990 - PNL - si testari ale majoritatii din Parlament - USR. Faptul ca toate sunt la vedere, pe scena, indiferent daca ne uitam zilele astea la PNL sau la USR, arata ca strategia politica e mai degraba una electorala, decat de proiect guvernamental.Fireste ca partidele investesc in imagine, urmeaza si trei scrutine importante, dar atunci cand calculele si bucataria de campanie sunt la vedere, rezultatul e demobilizarea electoratului. In fond, nu poti cere electoratului sa te pasuiasca de la responsabilitate, pentru ca acum e campanie si voturile vin mai intai.E aici o forma diluata de populism, dar populism este cand anunti ca nu poti pune umarul la guvernare decat atunci cand electoratul iti va da majoritate sau cand anunti consultari cu societatea civila, inainte ca tu sa fi organizat o sustinere pentru un Guvern non-PSD.Recursul la legitimarea populara, in afara momentelor electorale, ramane strict in cadrul discursiv.Electoratul a votat, iar daca lucrurile nu mai sunt in matca lor corecta, Opozitia are la indemana instrumente politice - nu ideale - de a mai recalibra situatia. Asta e rolul motiunii de cenzura.Nu poti arunca toata responsabilitatea pe votul popular, ori de cate ori lucrurile nu mai merg ori partidul de la putere devine abuziv, pentru ca aceasta e, de altfel, mandatul pe care votantii ti l-au dat: sa limitezi abuzurile, sa echilibrezi raportul de forte, sa folosesti toate parghiile politice pentru a-i proteja pe cetateni, pana la alegeri. Nu de alegeri.Cu PSD la guvernare, avioanele ar putea fi oprite la sol in ziua votului si atunci nu va fi nici vina, nici responsabilitatea electoratului.Nimeni nu neaga partidelor politice dreptul de a-si face strategii care sa le aduca voturi, dar cu totul altceva e ca strategia sa iti fie propusa pe post de oferta politica. In plus, o strategie reusita e aceea pe care nu o vezi, nu ti se vorbeste despre ea, dar este capabila sa impacheteze proiecte si solutii pentru societate in asa fel incat rasplata sa fie increderea prin vot.Discutia nu e despre daca USR sa intre sau nu la guvernare, asta e un calcul pe care membrii USR sunt indreptatiti sa si-l faca, ci despre ce si cum propui electoratului, in termeni de asteptare si solutie sociala.Or, a spune, asa cum a spus Dan Barna, ca mandatul USR nu e sa scoata tara din criza e un discurs inchis - chiar daca propozitia asta poate fi explicata, niciodata comunicarea politica nu e despre a explica tot ce ai vrut sa spui, pentru ca ai fost prost inteles sau nu ai dozat chiar cum trebuie cuvintele. O propozitie ca asta nu are ca public-tinta electoratul.