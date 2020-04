Cati angajati sunt in ministere, companii de stat sau primarii? USR cere realizarea unui recensamant al bugetarilor

Ziare.

com

"Actualul ministru al Muncii subliniaza un adevar dureros:(...)USR cere Guvernului sa realizeze, de urgenta, un recensamant al bugetarilor. Masura este cu atat mai necesara cu cat exista numeroase semnale publice ca numarul angajatilor la stat ar fi crescut in cele cateva luni de guvernare PNL, desi, oficial, le-a fost livrata oamenilor povestea restructurarii si reformei", arata USR intr-o postare pe Facebook.Potrivit reprezentantilor USR, in lipsa unei situatii centralizate cu persoanele platite de la bugetul de stat nu se poate realiza o lege a salarizarii unitare."In 2017, cand coalitia PSD-ALDE s-a repezit, intr-un elan populist, sa adopte asa-numita Lege a salarizarii unitare, USR a avertizat ca este vorba de un proiect facut pe genunchi, fara sa fi fost efectuate analize complete si fara sa stim cu precizie impactul bugetar pe termen scurt si mediu. Ni s-a ras in nas si ni s-a spus ca legea va face ordine intr-un sistem dominat de haos, bunul plac si discriminare.Intre timp, atat de buna s-a dovedit legea incat a fost carpita de aproape 20 de ori prin OUG-uri si proiecte de lege, cel mai recent in urma cu circa 10 zile. Si nu avem in continuare o situatie centralizata cu toti oamenii platiti de la bugetul de stat.", mai arata USR.