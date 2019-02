Ce inseamna alianta "2020 USR+PLUS" pentru PSD si Iohannis: puncte tari si vulnerabilitati

Care sunt insa, tehnic, punctele tari, vulnerabilitatile si oportunitatile acestei aliante "2020"?

Sambata, USR si PLUS au batut palma pentru o alianta care sa ii reprezinte politic la cel putin doua scrutinuri, cel pentru Parlamentul European din luna mai si cel legislativ, de anul viitor, de unde si denumirea de "2020". Despre un candidat comun la prezidentiale nu s-a facut vreun anunt oficial , dar discutiile merg spre un sprijin unic pentru Dacian Ciolos. De altfel, fostul prim-ministru tehnocrat a acceptat pentru prima oara aceasta ipoteza intr-un interviu acordat Ziare.com , in care a admis ca nu inlatura o eventuala decizie de a-l contracandida pe Klaus Iohannis, sustinut oficial de cealalta jumatate a Opozitiei,PNL.1.Acest electorat este unul destul de greu de definit sociologic, pentru ca scapa clivajului ideologic traditional stanga/dreapta, de altfel destul de desuet in doctrina politica a ultimilor ani, dar si celui romanesc tipic postdecembrismului, care ii imparte pe alegatori in pesedisti si anti-pesedisti, cu declinarea anilor '90: comunisti si anti-comunisti.Acest tip de electorat este unul complex si care cere un contract politic de la zero, adica tocmai iesirea din paradigma "raul mai mic", "anti-PSD inainte de toate", "ei si noi". E un electorat care reclama nu doar o noua clasa politica - nou nu doar in sensul primenirii, ci mai ales al schimbarii de paradigma -, ci si o noua societate civila, care sa poata interveni si in afara momentelor electorale, atunci cand guvernantii fac exces de putere.Cu cat alianta USR/PLUS reuseste sa coaguleze electoratul aceasta eterogen in ceea ce priveste caracteristicile socio-demografice, dar care pretinde noi termeni contractuali cu politicul, cu atat va micsora procentele PSD-ului, prin punerea in miscare a acelei parti a electoratului care nu vota in mod traditional, pentru ca nu cadea nici de-o parte, nici de cealalta a PSD-ului.2.Si USR, si PLUS au resurse umane care fac o diferenta colosala fata de PSD-ul ultimilor ani, mai ales in ceea ce priveste oamenii pe care partidul lui Dragnea i-a trimis in posturi guvernamentale.Banalul- pe care, totusi, e bine sa il foloseasca alegatorii ca slogan informal, dar nu cele doua partide - e cat se poate de dovedit in ceea ce priveste aceste doua partide, incepand chiar cu Dacian Ciolos, fost comisar european respectat la Bruxelles pentru compententele profesionale.In acest fel, meritocratia nu poate fi pusa la indoiala si nici nu exista riscul ca o guvernare comuna a celor doua sa pastreze tara in submediocritatea impusa in Programul de guvernare al PSD/ALDE.3.PLUS castiga din experienta parlamentara a USR, partid implicat deja, cu succes, in doua scrutinuri - legislativele si referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie -, iar USR face un transfer de notorietate, de la Dacian Ciolos, fost prim-ministru, cu un capital de imagine bun, fara a fi vreun Mesia politic, ceea ce e mult mai acceptabil pentru electoratul cu cultura politica democratica.Acest avantaj poate fi transformat insa intr-o vulnerabilitate, daca discutia se poarta in termeni de "cine are mai mult de pierdut".4., aceea in care controleaza agenda sociala. Alianta are avantajul de a fi un adversar inca necunoscut, si ca atare imprevizibil.5.Un spijin parlamentar, de pilda, pentru o eventuala motiune sau pentru oprirea unor legi toxice se obtine mult mai usor atunci cand e pus in miscare, ca la vot, mecanismul de bandwagon, adica de urcare in trenul victoriei.1. Principala vulnerabilitate vine de laAsa cum am spus, electoratul fiind unul complex si dispus sa se implice civic, asta insemnand si ca are pretentia ca intre el si politicienii pe care ii legitimeaza sa existe o relatie contractuala temeinica, acesta ar putea respinge o alianta pentru care nu si-a dat consimtamantulAlegerile europarlamentare vor valida un contract politic intre electorat si "2020", daca acesta va corespunde asteptarilor.Strategia de contra-atac a PSD-ului chiar mizeaza pe descurajarea nucleului dur al electoratului USR, care nu e inca foarte confortabil cu ideea de a "ceda" cateva pozitii la europarlamentare, mai cu seama locul intai de pe lista comuna.2.USR este la primul mandat parlamentar, asadar un partid tanar, iar PLUS abia ce s-a nascut. In momentul in care vor candida ca alianta, vor trebui sa identifice un logo comun, iar pe buletinul de vot se va regasi numele aliantei. E totusi o vulnerabilitate doar pe jumatate, pentru ca denumirea completa pastraza si numele celor doua partide, pe care alegatorii le stiu si le recunosc.3.Alianta "2020" nu va contracandida doar PSD-ul lui Dragnea, ci si PNL-ul din al carui discurs politic nu lipseste niciodata - si e o strategie buna, in termenii bandwagon-ului despre care vorbeam mai inainte - mesajul de forta, ca este partidul care a depasit PSD-ul in sondaje si singurul care il poate inlatura de la guvernare.Ramane insa de vazut cat de coerent va ramane acest mesaj, daca pe listele liberalilor se va regasi pana la urma Crin Antonescu, unul dintre artizanii aliantei de necrezut in anii 2000, intre PNL si PSD.In primul rand,, pliata pe nevoia unui nou contract intre electorat si guvernanti, in care electoratul sa existe si in afara momentelor electorale. Acesta ar insemna o trecere de la democratia delegativa, in care alegatorii, odata ce au votat, si-au delegat intreaga putere si nu mai au semnificatie politica, si democratia reprezentativa, in care politicianul trebuie sa se intoarca in mod constant la electoratul care are, de fapt, puterea.Schimbarea culturii politice este importanta si pentruiar oportunitatea aliantei USR/PLUS consta si in miscarea circulatorie a propriilor elite politice, de jos in sus, o garantie a meritocratiei.O alta oportunitatea este, grav compromise in mandatul lui Klaus Iohannis. Un contracandidat - chiar si ipotetic - venit dinspre "2020" il va forta pe Iohannis sa denunte mai clar abuzurile PSD si chiar sa le evite sau opreasca.Dar cea mai mare oportunitate a acestei aliante intre USR si PLUS ramanesi nu e deloc de neglijat capitalul enorm al sperantei in mecanismul unei democratii reprezentative. In acest context, speranta inseamna oferta politica in care oamenii pot investi.Daca Alianta "2020 USR+PLUS" va folosi aceste oportunitati, Romania poate redeveni un stat pe care celelate state europene sa il respecte. In acest moment, diferentierea pe care liderii o fac intre societatea romaneasca - una cu valori democratice - si clasa politica de la putere - intrata pe fagas iliberal si guvernand prin abuz de putere - plaseaza Romania intr-un registru geopolitic extrem de vulnerabil.