Comisia de cod electoral s-a reunit prima oara dupa 6 luni, dar degeaba. PNL si PSD s-au certat si sedinta s-a suspendat

Ziare.

com

"Astazi, a avut loc o noua sedinta a comisiei speciale pentru legile electorale. Dupa o pauza de peste jumatate de an, mai exact din iulie 2019, cand a fost modificata legea pentru a facilita votul in diaspora.USR a cerut in repetate randuri ca aceasta comisie sa isi reia sedintele pentru a discuta cele 55 de proiecte pe care le are la sertar. Toate solicitarile facute de senatorul Radu Mihail si deputatul Tudor Benga au fost ignorate", transmite pe Facebook USR Reprezentantii uniunii sustin ca parlamentarii PNL si PSD s-au certat intre ei, iar presedintele Comisiei a decis ca sunt intr-un blocaj si sedinta a fost incheiata rapid, astfel ca cele 55 de proiecte, printre care si "proiectele USR de reforma electorala care sa democratizeze accesul la viata politica" au ramas nediscutate.USR aminteste ca a propus scaderea pragurilor electorale si al numarului de semnaturi necesare pentru cele patru tipuri de alegeri (parlamentare, locale, prezidentiale, europarlamentare).Uniunea adauga ca parlamentarii USR au lucrat la un proiect pentru introducerea votului electronic si un proiect de extindere a votului prin corespondenta si ca formatiunea a depus un proiect pentru reprezentarea corecta in Parlament a diasporei."Era important ca toate aceste proiecte sa fie discutate si adoptate, mai ales ca in 2020 avem doua scrutine electorale - locale si nationale. Dar partidele din Parlament prefera sa simuleze ca incearca sa rezolve problemele, dar in fapt sa nu schimbe nimic. USR va continua sa lupte pentru a sparge zidul legislativ si pentru a crea un sistem electoral democratic, care sa nu ingradeasca accesul la viata politica", incheie USR.A.G.