Cortul USR "Fara Penali in functii publice" de la Constanta a fost vandalizat (Video)

Voluntarii Uniunii Salvati Romania, care se ocupa, la Constanta, cu strangerea de semnaturi in cadrul proiectului "Fara penali in functii publice", care urmareste modificarea Constitutiei in aceasta directie, au sesizat, marti, Politia, dupa ce cortul in care se desfasoara actiunea a fost vandalizat in cursul noptii.Structura metalica, amplasata in zona Casei de Cultura din municipiul Constanta, a fost rupta intr-un punct de sudura, stalpii au fost indoiti si toate cele trei fete ale cortului au fost distruse."Am chemat politistii pentru a investiga cine a facut asta. Cel care va fi gasit vinovat va fi acuzat de savarsirea infractiunii de distrugere. (...) Cortul se repara, insacare au pus stapanire pe oras. Acesta este un motiv in plus pentru a continua lupta noastra impotriva penalilor. Ei sunt cei care vor sa tina Romania in loc", spun reprezentantii formatiunii pe o pagina de socializare.Plangerea a fost inregistrata la Sectia 3 Politie Constanta, oamenii legii incepand cercetarile in acest caz pentru distrugere.