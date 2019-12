Cum a fost invins PSD de cativa oameni abia intrati in politica, intr-o comuna din Prahova - Interviu

Spuneti-ne mai intai cateva cuvinte despre dvs. Cine este presedintele USR Paulesti?

Infiintata in aprilie, inainte de europarlamentarele din 26 mai, filiala(Prahova) a batut la scor si PSD, si PNL, demonstrand ca prin implicare personala si printr-un alt mod de a face politica, partidul fondat de Ion Iliescu poate fi dezradacinat chiar si in mediul rural, acolo unde electoratul este in buna masura tinut captiv de PSD.Intr-un interviu de acum cateva luni, un alt tanar abia intrat in politica, dar hotarat sa se bata cu PSD, ne vorbea despre dominatia acestui partid in mediul rural.", ne explica atunci, intr-un interviu, deputatul USR de Dolj Adrian Claudiu Prisnel Au trecut si alegerile europarlamentare, si cele prezidentiale, dar ne pregatim de alegerile locale din vara anului viitor, asa ca am vrut sa vedem daca, asa cum spun multi comentatori politici, PSD poate sta linistit pentru ca are in sate si comune un bazin electoral intangibil, pe care il controleaza si care nu poate fi spart de alte partide.Se pare ca nu e chiar asa, iar, ne ofera argumente si o strategie de lucru, intr-unSunt Cristian Apostol, manager tehnic la o multinationala in domeniul Petrol si Gaze. Nascut in 1980, am doi baieti, sunt de profesie inginer petrochimist, am terminat Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti si am un master obtinut tot aici.Am pornit dintr-o companie micuta din Romania si, pe masura ce ea s-a dezvoltat, a fost preluata de alte companii din afara. Ocup postul de tehnical manager pe toata emisfera estica - incepand din Norvegia si pana in Australia.Da.Intr-adevar. Am avut cateva stagii in SUA, nu foarte mari, am fost de 8 ori in SUA si cred ca am lucrat pana acum in peste 30 de tari. A fost o oportunitate sa vad mentalitati, sa lucrez cu diferite tipuri de persoane, din diferite tari si cu diferite nationalitati.Imi place ceea ce fac.Asta ma intreaba si sotia (). Sa zicem ca a fost vorba despre o conjunctura. In esenta, am avut o oferta sa raman in SUA, in compania-mama, numai ca in acel moment sotia era insarcinata cu primul baiat si am preferat sa raman in Romania. Dupa care am zis ca nu este cazul sa plec, era baiatul mic, apoi a venit si al doilea, si asa am ajuns sa ramanem aici.Ne-am facut si casa in Paulesti. Apoi am zis ca e mai bine sa ma implic si altfel.Este o discutie un pic mai delicata. Am avut langa mine un parinte membru in PNL si care, la un moment dat, a fost si consilier local in Paulesti. Eu insa totdeauna am spus ca nu sunt facut pentru politica si nu o sa ma implic in politica.. Dar, sa zicem, nu am fost suficient de decis la momentul respectiv, desi mai cunosteam cate ceva, prin intermediul fostului meu coleg George Marussi, in prezent senator. Eu vedeam lucrurile foarte diferit de felul in care le vede un politician. Dar ideea a fost acolo, a incoltit, insa inca nu era cazul.Nu, nu exista o filiala in momentul in care am intrat eu in USR. Noi am avut o crestere un pic diferita chiar si fata de USR in general, in ideea ca abia atunci ne-am cunoscut majoritatea. Nu eram rude, nu ne cunosteam, luam contact prima data. Tineri, oameni mai in varsta, atunci ne-am vazut prima data.USR are o platforma unde te inscrii daca vrei sa devii membru. Exista, acestia ne-au preluat, ne-au bagat intr-un grup de sustinatori si usor, usor au inceput discutiile, intalnirile. Si pana la urma ne-am decis ca facem filiala si incepem sa punem lucrurile pe roate.Da, exact. Noi ne-am infiintat in aprilie. Timpul era destul de scurt. Nu stiam care era puterea USR pe plan local, nu stiam multe, dar am incercat sa fim cat se poate de activi. Am iesit in strada, am mers sa vorbim cu locuitorii, pe unii ii cunosteam, pe unii nu.Sincer, chiar m-am intrebat inainte sa ma duc: 'Ok, fac asta, dar ce ii spun primului cu care ma intalnesc?' Aici a contat si experienta de lucru cu oamenii de diferite nationalitati, cu diferite tipologii. Si usor, usor, am gasit subiecte comune cu care a trebuit sa lucram.Ne-am interesat in primul rand care sunt problemele lor, cum vad ei situatia. Era vorba despre alegeri europarlamentare, intr-adevar, dar inca de atunci ne-am interesat despre problemele locale, sa le zicem asa.Da, este din PSD si e la al doilea mandat, dar inainte fusese la PNL. Are o istorie tumultuoasa, ca sa zic asa.La inceput au fost destul de sceptici in ceea ce priveste USR. A contat insa foarte mult campania ''. Majoritatea stiau deja 'dictonul' Fara penali si chiar erau dispusi sa discute cu noi. Si, trecand mai departe, catre alegerile prezidentiale din noiembrie, eu inca vad acest lucru: locuitorii inca discuta cu noi, nu suntem respinsi sau, mai rau, injurati, nu.Ba chiar unii dintre ei, dupa ce am discutat, au devenit si membri ai USR. Am facut departamentul nostru de extindere, in filiala. Inca sunt persoane care, chiar si dupa rezultatul de la prezidentiale, inca mai vin.(avem procedurile noastre interne).Suntem 14.Iar la turul 1 al prezidentialelor am fost pe locul 3 la o diferenta infima (26 de voturi) de PSD. La noi exista uncare a adus in jur de 50 de voturi in plus pentru PSD.As putea sa spun ceea ce s-a zis deja: mai putina notorietate, masinarii de partid mai mari la celelalte partide etc. Dar eu zic ca a contat foarte mult faptul caNoi am iesit in strada (nu numai in Paulesti, am avut si acele caravane cu care am umblat in tot judetul), dar problema esentiala pe care o constatam si pe care ne-o spuneau oamenii era: ''. S-a pornit si tarziu, dar mai ales a contat faptul ca nu a fost expunere, in special la televizor. Da, suntem o generatie care se informeaza din mai multe surse, nu ne uitam numai la televizor, dar sunt destui locuitori si in Prahova care inca sunt dependenti de televiziune.Nu, iar ei au o structura diferita, de exemplu la ei nu exista filiale, exista comunitati. Din ce am discutat cu ei, sunt doar cativa membri, care nu au facut inca o comunitate in zona.E un pic mai delicat, pentru ca noi avem un anumit tipar: in fiecare filiala trebuie sa isi depuna fiecare candidatura pentru functia pe care o doreste, apoi urmeaza adunarile generale in care se voteaza si asa mai departe. Noi, ca filiala, bineinteles ca ne dorim sa avem un reprezentant care sa candideze la primarie si eu cred ca am avea sanse destul de bune. Dar si aceste sanse depind de mai multe: de colegii de la PLUS, dar si de ce se intampla la nivel national, acele discutii cu PNL despre candidati comuni. In acest moment, alegerile pentru primari sunt intr-un singur tur, ceea ce ii avantajeaza pe primarii in functie. Dar sa speram ca vor fi schimbari si vom vedea si cum se va ajunge la acele candidaturi comune, daca vor fi.Ca idee, noi de dorim sa avem candidatul la functia de primar. Dupa cum ne dorim, bineinteles, sa avem si membri in Consiliul Local, dar aici este un pic mai greu, pentru ca probabil va trebui sa depindem tot de PNL. Lucrurile sunt un pic complicate, dar noi zicem caNu, nu. De exemplu, noi chiar avem in lucru catevape care am decis sa le transformam in proiecte de hotarare de Consiliu Local. Chiar daca nu suntem in campanie, noi am considerat ca este mai important sa le aducem la cunostinta si sa fie votate acum decat sa asteptam alegerile. Vom vedea daca vor fi votate sau nu.Unul dintre proiecte ar ficare sa ocoleasca localitatea si, astfel, traficul greu sa nu mai treaca prin interior, cu tot ce presupune acest trafic greu - zgomot, poluare etc. Suntem in discutii destul de avansate cu colegii nostri de la Ciugud, care fac acelasi lucru. Si chiar daca nu este o administratie USR acolo, sunt foarte deschisi si dispusi sa ajute pe oricine.Apoi, mai exista un alt proiect., chiar daca padurea nu este pe domeniul UAT, incercam prin alte metode. Eu am propus acum ceva timp administratiei sa mareasca taxele de transport prin interiorul comunei, daca nu putem sa o stopam, macar sa facem tot ce putem sa impiedicam taierea, adica sa devina neeconomic. Dar vom vedea ce se intampla, e in studiu si acest lucru.Eu le-am spus deschis tuturor celor cu care am discutat atunci cand m-am inscris ca eu vin in USR sa fac ceva, sa schimb lucrurile, nu vin pentru absolut nimic altceva.Da, am un mesaj pentru "Generatia care va schimba Romania!". De ce trebuie sa intre tinerii in politica? In primul rand pentru caDe ce in USR? Pentru ca no, nu am mai facut politica, pentru ca noi in USR luptam pentru viitorul si dreptul nostru la viata, al copiilor si tinerilor nostri.. Invitam astfel tinerii din Romania, sa ne incercam mintea, cunostintele si energia pentru un trai mai bun, construit de noi, pentru noi.Suntem tineri, avem idei, ajutam, lucram la proiecte si incercam sa schimbam lucrurile. Si chiar vom reusi! Suntem la fel ca si voi, cu sperante si entuziasm, cu dorinta de a produce idei si solutii, nu numai de a ni se spune ce trebuie sa facem. Noi - tinerii - am invatat ca Romania a fost cladita de oameni care nu au stat deoparte, de oameni care s-au implicat.Si noi avem o vorba: